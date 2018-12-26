Вибираємо продукти до новорічного столу: експерт назвала топ-6 правил

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Поради ведучої "Ревізор: Магазини" — щоб провести свята в гарному самопочутті

Зовсім скоро українці будуть зустрічати Новий 2019 рік, а це значить, що потрібно продумати не тільки свій новорічний образ, але також приготувати страви для святкового столу. Вже точно нікому не хочеться зустрічати новорічні свята з отруєннями, LITE звернувся до ведучої програм "Таємний агент. Пост-шоу" і "Ревізор: Магазини" на "Новому каналі" Ірини Хоменко. Експерт поділилася важливими правилами при виборі продуктів для новорічного застілля.

При цьому Хоменко підкреслює: так, ми не можемо перевірити продукти, які купуємо, на сто відсотків, не знаємо, як і де їх виробляли, яким було транспортування. Але що ми точно можемо, так це подивитися на умови, в яких вони продаються у нас.

#1 Не всяке молоко корисне

У зоні небезпеки — продукти, які швидко псуються. Наприклад, молоко краще брати тільки пастеризоване, воно довше зберігається, і в ньому менше шкідливих речовин.

#2 Перевіряйте термін придатності

Свіжі продукти в магазинах, зазвичай засовують ближче до стінки, а ті, які ось-ось зіпсуються, висуваються вперед. Так що завжди перевіряйте термін придатності.

#3 Яйця беріть тільки з холодильників

Але і перемерзшими вони бути не повинні. Тому на ринках їх краще не купувати. Перевіряйте температуру зберігання продуктів. Вона не менш важлива, ніж термін придатності.

#4 Обережно з майонезом

Краще не полінуватися і зробити домашній майонез (фото: pixabay / epicantus)

Ви не знаєте, з чого зроблені магазинні майонези, тому краще приготуйте домашній. Але пам'ятайте: термін його зберігання — доба-півтори. Тому тазик олів'є краще не готувати. Розраховуйте свої сили, приготуйте кожної страви по чашечці, так ви будете розуміти, скільки з'їсте. А ще не буде "ой, шкода викинути" та зайвої ваги.

#5 Ретельно перевіряйте оселедець

Я за те, щоб купувати не консерви, а звичайниц оселедчик. Не купуйте заморожений! Зазвичай морозять зіпсовану рибу. Риба повинна бути повністю вкрита соляним розчином, беріть ту, яка нижче. Завжди дивіться, щоб у неї були ясні очі — не каламутні, не криваві. Дивіться на колір — не купуйте рибу з жовтим відливом, це означає, що жир старий, а риба несвіжа.

#6 Не соромтеся оглядати заморожену рибу

Без сорому і ретельно розглядайте заморожену рибу в магазині (фото: pixabay / picjumbo_com)

В магазині з рибою можна робити все що завгодно, вам не мають права щось заборонити. Так що не пошкодуйте часу, надягніть рукавицю, огляньте, перевірте. Проведіть по зябер, подивіться, чи не підфарбовані вони, чи немає на них крові. Рукавичка повинна залишитися прозорою, максимум — в слизові. Перевіряйте оченята, нюхайте, щоб не було сторонніх запахів. Беріть рибу, повністю засипану льодом — в теплі на відкритій поверхні швидко розмножуються бактерії.

Ведуча програм "Таємний агент. Пост-шоу" і "Ревізор: Магазини" Ірина Хоменко (фото: прес-служба телеканалу)

"Щоб провести свята в гарному самопочутті, намагайтеся готувати більше звичайних, простих і звичних страв, — підсумувала ведуча "Нового каналу" Ірина Хоменко. — Нехай у кожного буде якщо олів'є, то з якісною ковбасою, якщо оселедець під шубою, то зі свіжої рибки."

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