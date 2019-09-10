Шкідливі харчові звички родом з дитинства: як з ними впоратися

Часто в дитинстві батьки і близьке оточення, самі того не бажаючи, закладають дітям шкідливі харчові звички. Вони міцно вкорінюються в свідомості дитини і кочують з ним у доросле життя. Спотворене ставлення до харчування і раціону може перетворитися на справжню проблему, якщо вчасно не внести корективи в свою харчову поведінку. Про те, як побороти закладені з дитинства звички у сфері харчування розповіла в Instagram експерт по схудненню Катя Медушкина. До речі, вона також поділилася секретами меню для міцного і здорового сну.

"Поки не доїси суп з-за столу не вийдеш!" Знайома фраза? В дитинстві нам встановлювали певні порядки щодо їжі. Вони поступово перетворилися на стійку звичку. Але чи так вони потрібні та корисні, як вселяли нам батьки?

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Їж все з хлібом!⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Хліб - всьому голова!", "без хліба не наїсися" - так обґрунтовували це дорослі. Вже давно ніхто не змушує, а ви продовжуєте їсти все з хлібом - продуктом, калорійність якого складає в середньому 250-300 ккал на 100 грамів. Якщо з кожним прийомом їжі з'їдати 1-2 шматочки, до своєї добової калорійності ви додасте 500-600 калорій зовсім непомітно!

"Раз на добу суп повинен бути в шлунку!"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Думаю кожен пам'ятає, як його примушували їсти суп кожен день вдома, в дитсадку, в школі на обідах, він входить в стандартний обід будь їдальні. Вважалося, що гаряче рідке блюдо необхідно для хорошого травлення.

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Насправді ж вся його користь полягає лише в заповненні водного балансу і не більше. Так що якщо ви п'єте достатньо рідини, суп зовсім необов'язково їсти кожен день.

Перше, друге і компот!⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обід з трьох страв з'явився в СРСР дуже давно як рішення для закладів громадського харчування. І дуже швидко увійшло в побут.

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Насправді ж важливо не кількість страв за один прийом їжі, а склад раціону. Харчуватися потрібно різноманітно, грамотно поєднуючи потрібні нутрієнти, і вже точно не слідувати застарілим канонами, які крім гарантованого переїдання ні до чого не ведуть.

Доїдай до кінця!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Їж давай, а то всю силу залишиш!" - кому бабусі так говорили? Були й інші "загрози": не підеш гуляти/не будеш дивитися телевізор/не виростеш. Звичка доїдати до "останньої крихти" перекочувала і в доросле життя.

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