Чи так шкідливий? Дієтолог розвела поширені міфи про майонез

Експерт заявила, що майонез не так страшний, як прийнято вважати
Напередодні новорічних свят, коли пора складати меню і задуматися про те, що поставити на стіл, виникають труднощі з вибором здорових і корисних страв. Замість цього, хочеться за традицією влаштувати "свято живота", який Новий Рік без олів'є з майонезом? Про це соусі ходить чимало "страшилок", але чи так він небезпечний для тих, хто худне? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про каву, на сторінці в Instagram розкрила всю правду про майонез.
Найактуальніше питання напередодні Нового Року. Майонез зазвичай входить в список заборонених продуктів, мати його будинку це взагалі "моветон". Але чи так страшний цей соус? І звідки такий страх конкретного продукту?
Майонез калорійний - це правда
В середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Проте в оливковій олії 884 ккал, а у вершковому 717 ккал. Але ви бачили людину, яка боїться оливкової олії?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Шкідливий?
Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімальна.Тоді в чому справа?
А ось склад - нічого страшного і небезпечного немає.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А як же майонез лайт? Або пісний?
Чому немає? Головне - читайте склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати.
Ура, можна їсти майонез кожен день?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Не зовсім, через велику кількість солі і калорій не рекомендується їсти майонез або вибирати все-таки дієтичний.
Нагадаємо, що дієтолог Наті Ассатур поділилася робочим методом схуднення взимку.