Як схуднути взимку: дієтолог поділилася здоровим і дієвим методом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела приклад зимового продуктового кошика для тих, хто худне

Схуднути в зимову пору року – завдання не таке просте, як здається на перший погляд. Мало того, що фруктів і овочів в обріз, так ще й різко скорочуються піші прогулянки і активності, але збільшуватися кількість ситної, а значить калорійної їжі в меню. Щоправда, ситуацію може врятувати список овочів для зимового раціону, але от зї схудненням справи йдуть складніше. Дієтолог Наті Ассатур на сторінці Instagram поділилася дієвим методом зниження ваги.

Зазвичай ми менше рухаємося в зимові місяці, лінуємося ходити в спортзал та і взагалі виходити зайвий раз на вулицю. До того ж, їмо менше свіжих овочів і фруктів, віддаючи перевагу гарячому, ситному - а це більш жирні і калорійні страви. Черз це отримуємо набагато менше корисностей. А якщо ще й на дієту сісти, це взагалі дасть зворотний ефект, призведе до виснаження, зриву і може завдати шкоди здоров'ю в цілому.

Саме тому дієтолог радить взимку звернути особливу увагу на вибір принципу харчування для схуднення, щоб не нашкодити своєму організму і не зірватися в безодню обжерливості. Це не повинна бути дієта! Це має бути звичайне, усвідомлене харчування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запропонувала простий метод, без всяких розрахунків КБЖУ, ваг та ін. складнощів з назвою "333 і одна тарілка".

Суть полягає в тому, що 3 основні прийому - сніданок, обід, вечеря, повинні складатися з 3 компонентів: білок, гарнір, салат. І уміщатися на одній стандартній порційній тарілці. Наприклад, перша третина тарілки - котлета або омлет, друга третина - картопля або каша, третя - вінегрет або зелень, інші овочі. І між цими основними прийомами повинно бути 3 перекусу - горіхи, фрукти або сухофрукти до чаю.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог навела приклад простого зимового продуктового кошика, якщо ви хочете схуднути і зберегти здоров'я, отримати всі необхідні вітаміни і мінерали і уберегтися від вірусів.

Фото: instagram.com/naty_assatur

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