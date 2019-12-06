Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе

В преддверии новогодних праздников, когда пора составлять меню и задуматься о том, что поставить на стол, возникают трудности с выбором здоровых и полезных блюд. Вместо этого, хочется по традиции устроить "праздник живота", ведь какой Новый Год без оливье с майонезом? Об этом соусе ходит немало "страшилок", но так ли он опасен для худеющих? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развеяла мифы о кофе, на странице в Instagram раскрыла всю правду о майонезе.

Самый актуальный вопрос в преддверии Нового Года. Майонез обычно входит в список самых запретных продуктов, иметь его дома это вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта?

Майонез калорийный - это правда

В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вредный?

Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально.Тогда в чем дело?

много соли, это отнюдь не полезно

много калорий

А вот состав - ничего страшного и опасного нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А как же майонез лайт? Или постный?

Почему нет? Главное - читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать.

Ура, можно есть майонез каждый день?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не совсем, из-за большого количества соли и калорий не рекомендуется есть майонез или выбирать все-таки диетический.

Нет вредных продуктов, дело в количестве.

Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем!

Делайте майонез дома, рецептов в интернете полно.

От ложки салата с майонезом в новогоднюю ночь ничего не случится.

Но, безусловно, на столе не должно быть ВСЕ с майонезом. Ищите баланс!

Напомним, что диетолог Нати Ассатур поделилась рабочим методом похудения зимой.