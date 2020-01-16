Джерело вітаміну Д і Омега 3: дієтолог поділилася секретами вибору і приготування риби

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому так важливо включити в раціон морепродукти

Те, що риба корисна для організму - незаперечний факт, але, щоб обрати якісний продукт, слід керуватися певними правилами. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала основні правила вживання алкоголю під час застіль, розповіла в Instagram, яким морепродуктів віддати перевагою і якими критеріями при покупці варто керуватися.

Риба - джерело легкозасвоюваних білка, Омега 3, 6, жиророзчинних вітамінів і багатьох мікроелементів.

Дітям можна починати вводити в раціон рибу з 9 місяців (пікша, хек, минтай), після введення м'яса і птиці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще джерело омега-3: лосось, оселедець атлантичний, ікра червона/чорна, сардини, мідії, устриці, райдужна форель, скумбрія. Тунець в цей список не входить через можливий вміст ртуті. Краще джерело вітаміну Д: форель, атлантичний оселедець, сардини.

Як часто потрібно їсти рибу/морепродукти? 2-3 рази в тиждень, з них 1 раз - порція червоної риби. При цьому 1 порція = ваша долоня без пальців ( для дитини - своя долоня).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Але риба зараз поганої якості".

По можливості, вибирайте дикі види риб: горбуша, кета. Знайдіть гідного постачальника, який привозить заморожену рибу не шматком льоду. Багато приватних компаній цим займається. Якщо варіанту немає - підійде і звичайна риба, в ній теж дуже багато вітамінів, мінералів і білка.

"Але риба може містити гельмінти".

Термічна обробка риби не нижче 80 градусів близько 30 хвилин знижує ризик зараження. Не смачно? Вибачте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Але риба дорога".

Вибирайте і комбінуйте різні види риби, омега-3 і інші корисні речовини містяться не тільки в сьомзі. Пробуйте різні.

"Я не люблю рибу, мені можна пити Омега 3?"

Спочатку зверніть увагу на рослинні джерела: лляне масло, насіння чіа, волоські горіхи. Якщо це теж не їсте - можна вживати добавки Омега-3, але порадившись з лікарем, особливо якщо ви приймаєте препарати.

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