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Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком

Lite » Їжа 15.04.2020 - 08:37
Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала суперфуди, які кожному по кишені

Ми звикли, що суперфудии – це екзотичні чудодійні продукти, які не всім по кишені. Але це омана. Серед бюджетних і звичних продуктів чимало тих, які допоможуть забезпечити повноцінне щоденне надходження всіх БЖВ, вітамінів і мінералів. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше поділилася списком "жіночих" продуктів, в instagram опублікувала топ-9 доступних суперфудів для збалансованого раціону.

Бюджетні суперфуди по кишені кожному, а їх користь для організму безцінна. Ось топ-9 продуктів, які допоможуть підвищити імунітет і стати здоровішими:

Зелена сочевиця – легкозасвоюваний білок, повільний вуглевод, клітковина, джерело заліза, фолатів. Готуємо супи, розсипчасту як гарнір, соуси, паштети, котлети.

Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зелена гречка – хороший амінокислотний профіль, джерело заліза і зміцнює судини. Готуємо гарніри, супи, йогурти, сирки, випічку.

Насіння льону – омега-3 - кислоти, цільні жири, обволікає клітковина, лігнани для жіночого здоров'я. Готуємо кашки/йогурти/смузі, хлібці, скріплюємо випічку/котлети/млинці замість яйця.

Насіння кунжуту – цілісні жири, супер концентрат кальцію, магнію, цинку. Робимо молочко, соуси, халву.

Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Квашена капуста підтримує здорову мікрофлору – кращий пробіотик, джерело вітаміну С, клітковини – за умови, що готуєте вдома самі. Їмо як салат, добавку до гарніру, і можливо варимо суп.

Цибуля – протимікробні та антивірусні фітонциди, антираковий і протиалергічний кверцетин, вітаміни групи В, гіркота для жовчевідтоку. Дрібно рубаємо свіжу або пасеруємо і додаємо в гарячі страви.

Помідор – джерело калію, фолатів і онкропротектора лікопіну. Їмо як свіжі, так і термооброблені – у них концентрація лікопіну збільшується в рази.

Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кінза – детокс/хелатор, поліпшення травлення. Додаємо в усі страви, сушимо, заморожуємо.

Журавлина (чорна смородина) – вітамін С, флавоноїди, антибактеріальна підтримка сечовидільної системи та органів ШКТ. Додаємо в смузі, варимо морси, деаем соуси.

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