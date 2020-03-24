Зміцнюємо організм: дієтолог дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії

Ці рекомендації допоможуть підвищити опірність організму
У розпал пандемії коронавіруса важливо зміцнити свій організм і підвищити його опірність інфекціям, що можна зробити за допомогою харчування. При цьому не забувайте серйозно відноситися до рекомендацій лікарів і залишатися вдома на карантині, скоротивши виходи на вулицю до мінімально необхідних. Дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше назвала топ-3 помилки тих, що худнуть, на своїй сторінці Instagram розповіла, як краще харчуватися під час підвищеного ризику захворіти.
Можна використовувати ці рекомендації для профілактики.
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Питний режим - наше все
Ілюстративне фото (pexels.com)
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В один із прийомів їжі замінюємо тваринний білок на рослинний
Ілюстративне фото (pexels.com)
Виключаємо червоне м'ясо (якщо є показання - то хоча б скорочуємо)
Без фанатизму. Тваринний білок в цей період необхідний, важливо живити організми і давати всі амінокислоти.
Додаємо корінь імбиру. Можна в воду, можна чай, можна в суп. Хоч просто пожувати. Шматочок в день 1 см на 1 см. При вагітності - тільки після консультації з лікарем. В період менструації і при порушеннях згортання крові - імбир виключається, оскільки посилює будь-яку кровотечу.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Додаємо в раціон антиоксиданти: броколі, болгарський перець, ківі, будь-які ягоди, цитрусові, спаржу, зелень.
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Масло чайного дерева - легкий антибактеріальний ефект, противірусна дія. Наносити на одяг, в зону коміра або під ніс. Пробуйте по краплі - може викликати алергічну реакцію.
Нагадаємо, раніше терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста перерахувала основні правила, як правильно харчуватися вдома на карантині.