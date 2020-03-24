Укрепляем организм: диетолог дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии

Эти рекомендации помогут повысить сопротивляемость организма
В разгар пандемии коронавируса важно укрепить свой организм и повысить его сопротивляемость инфекциям, что можно сделать с помощью питания. При этом не забывайте серьезно относиться к рекомендациям врачей и оставаться дома на карантине, сократив выходы на улицу до минимально необходимых. Диетолог Наталья Макиенко, которая ранее назвала топ-3 ошибки худеющих, на своей странице в Instagram рассказала, как лучше питаться во время повышенного риска заболеть.
Можно использовать эти рекомендации для профилактики.
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Питьевой режим - наше все
Иллюстративное фото (pexels.com)
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В один из приемов пищи заменяем животный белок на растительный
Иллюстративное фото (pexels.com)
Исключаем красное мясо (если есть показания - то хотя бы сокращаем)
Без фанатизма. Животный белок в этот период необходим, важно питать организмы и давать все аминокислоты.
Добавляем корень имбиря. Можно в воду, можно в чай, можно в суп. Хоть просто пожевать. Кусочек в день 1 см на 1 см. При беременности - только после консультации с врачом. В период менструации и при нарушениях свертываемость крови - имбирь исключается, т.к. усиливает любое кровотечение.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Добавляем в рацион антиоксиданты: брокколи, болгарский перец, киви, любые ягоды, цитрусовые, спаржу, зелень.
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Масло чайного дерева - легкий антибактериальный эффект, противовирусное действие. Наносите на одежду, в зону воротника или под нос. Пробуйте по капле - может вызывать аллергическую реакцию.
Напомним, ранее терапевт-диетолог Татьяна Лакуста перечислила основные правила, как правильно питаться дома на карантине.