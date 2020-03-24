Укрепляем организм: диетолог дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии

В разгар пандемии коронавируса важно укрепить свой организм и повысить его сопротивляемость инфекциям, что можно сделать с помощью питания. При этом не забывайте серьезно относиться к рекомендациям врачей и оставаться дома на карантине, сократив выходы на улицу до минимально необходимых. Диетолог Наталья Макиенко, которая ранее назвала топ-3 ошибки худеющих, на своей странице в Instagram рассказала, как лучше питаться во время повышенного риска заболеть.

Можно использовать эти рекомендации для профилактики.

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Питьевой режим - наше все

Добавляем ещё на 150-200 мл воды больше, чем обычно. Персональную норму можно посчитать на бесплатном калькуляторе воды.

Исключаем алкоголь. Совсем.

Сокращаем кофеин. Все напитки с кофеином (чаи, кофе) - не более 2 чашек в день.

Начинаем день со смузи (овощные, фруктовые) - по вкусу, так как персонально не могу подобрать в общих рекомендациях.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Заканчиваем день...медом. 1/2-1 ч.л. перед сном. Противопоказания: сахарный диабет, инсулинорезистентность, аллергия.

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В один из приемов пищи заменяем животный белок на растительный

Животный белок можно, просто сокращаем.

Проводим еженедельный Детокс-день

Исключаем все продукты с белым сахаром, мукой высшего сорта.

Если есть заложенность носа (+кашель) - исключаем кешью, семена льна, овсянку и молочные продукты. Все. Да, из козьего и овечьего молока тоже.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Исключаем красное мясо (если есть показания - то хотя бы сокращаем)

Без фанатизма. Животный белок в этот период необходим, важно питать организмы и давать все аминокислоты.

Добавляем корень имбиря. Можно в воду, можно в чай, можно в суп. Хоть просто пожевать. Кусочек в день 1 см на 1 см. При беременности - только после консультации с врачом. В период менструации и при нарушениях свертываемость крови - имбирь исключается, т.к. усиливает любое кровотечение.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Добавляем в рацион антиоксиданты: брокколи, болгарский перец, киви, любые ягоды, цитрусовые, спаржу, зелень.

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Масло чайного дерева - легкий антибактериальный эффект, противовирусное действие. Наносите на одежду, в зону воротника или под нос. Пробуйте по капле - может вызывать аллергическую реакцию.

Напомним, ранее терапевт-диетолог Татьяна Лакуста перечислила основные правила, как правильно питаться дома на карантине.