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Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога

Понеділок 10 серпня 2020 12:38
Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт намітила простий, але ефективний план дій

На 70% імунітету залежить від здоров'я кишечника і, відповідно, від правильного харчування. Тому цілком можливо зміцнити його, якщо дотримуватися деяких порад експертів. Дієтолог Крістіна Шереметьєва склала корисний чек-лист з порадами, які допоможуть не заплутатися в міфах і підняти ваш імунітет.

Як зміцнити імунітет:

Життя без зайвої ваги.

Нагадаю ще раз: те, що ви заявляєте, що впораєтеся самі, не означає, що так воно і буде. Часто перемогти зайву вагу без шкоди для здоров'я і психіки з довгостроковим результатом самостійно мало кому вдається, так що якщо не можете схуднути самостійно, краще звернутися до фахівця. Загалом, зайвий жир – це зло! І це факт.

Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Мікрофлора кишечника.

Перший бар'єр на шляху всіх шкідливих мікроорганізмів. Для початку потрібно почистити кишечник, відновити мікрофлору, а потім підтримувати. У кишечнику знаходиться 70% всієї лімфоїдної тканини, і мільйони корисних бактерій захисників. Він повинен працювати завжди ідеально, тоді ми будемо в безпеці.


Ні простим вуглеводам і цукрам.

Вони провокують викид інсуліну, що посилює запальний фактор. Імунній системі доводиться постійно напружуватися, щоб тримати цей фактор «в узді». У результаті знижується її функція, вона просто «втомлюється» від постійно не потрібного навантаження.

Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сон.

Вночі виробляються важливі гормони, які впливають на зайву вагу, на здоров'я кишечника в результаті на імунітет. Замкнуте коло. 7-8 год. сну – норма!

Антистрес.

Стрес не потрібно заїдати, з ним потрібно працювати. Постійний стрес веде до зниження IgA (іммуноглобуліну класу А), головного захисника від хвороб.

Без шкідливих звичок. Тут все зрозуміло.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.

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