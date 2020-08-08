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Перші страви в здоровому меню: дієтолог розвінчала головні міфи про суп

Субота 08 серпня 2020 13:49
Перші страви в здоровому меню: дієтолог розвінчала головні міфи про суп
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт пояснила, чи важливо включити в раціон суп

Культура супів поширена була в Радянському союзі і фрази про користь рідкого для шлунка чули в кожній родині. Так треба чи ні? З хлібом або без? Гастрит буде чи ні? На ці питання відповіла дієтолог Тетяна Лакуста.

Немає обов'язкових умов і рекомендацій по їх вживанню. Хочеш - їж, не хочеш - є багато інших способів приготувати овочі.

Буде чи без нього гастрит? Не буде. Суп не є чинником захисту слизової шлунка. Але якщо ви не їсте супи, а їсте макарони з кетчупом, сосисками/ бутерброди з ковбасою і не пам'ятаєте виду овочів у вашій тарілці, то швидше за все у розвитку гастриту буде грати фактор поганого раціону, а не суп.

Перші страви в здоровому меню: дієтолог розвінчала головні міфи про суп

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

⠀А якщо любиш суп? Якщо любиш:

  • не зажаривай смерть цибулю з морквою
  • не додавай багато масла і не пережаривай
  • побільше овочів, зроби його максимально густим і не розварюй їх до молекул
  • додай бобових
  • додай спецій
  • подавай з купою запашної зелені

Урізноманітни його овочами - від горошку і спаржевої квасолі до брокколі і селери

А хліб? Установки - є все з хлібом для ситості, "хліб усьому голова" - пішли з важких часів колективізації, війни, післявоєнної бідності та важкої праці. М'ясо - дефіцитно, голий суп - не наситить, а з хлібом - вже не такий порожній шлунок буде.

Перші страви в здоровому меню: дієтолог розвінчала головні міфи про суп
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Часи минули, а звички залишилися. Суп можна їсти без хліба і не змушувати інших.

Компот на десерт буде? А на десерт поставте склянку ягід або тарілку фруктів. Всі ми вже знаємо про рідких вуглеводах в таких напоях, які здоров'я не додають.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала сім продуктів для красивого волосся.

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