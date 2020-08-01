Стоп, час: дієтолог назвала аnti-age продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала продукти, які продовжать молодість шкіри

Мрії про винахід еліксиру вічної молодості відвідували уми людства з незапам'ятних часів, але створити таку формулу, на жаль, не вдалося нікому. Зате існують продукти, які допоможуть відтягнути старіння і подарувати шкірі пружність і красу якомога надовше. Про них на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Безула.

Фахівець назвала топ-5 продуктів для подолання молодості і краси і поділилася корисні списком.

Брокколі. Цей овоч не тільки незамінний продукт для стрункого тіла і красивої фігури. Він заслуговує на увагу з усіх жінок, так як грає роль в профілактиці онкозахворювань, у т. ч. раку молочної залози. Крім цього брокколі містить безліч вітамінів і мікроелементів, які необхідні для жіночого організму. Це вітамін С, фолієва кислота, залізо, кальцій і калій. А за рахунок наявності клітковини, організм починає працювати як по годинах, налагоджуючи механізм самого кишечника. Цей продукт здатний зробити Вас молодше, завдяки сульфорафану, речовину, яка нівелює шкоду від кінцевих продуктів глюкурування (КПГ).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чорниця. Ця ягода справжній борець з віком. Допомагає шкірі залишатися гладкою і молодою, зменшує появу зморшок, сприятливо впливає на пам'ять, нормалізує підвищений тиск і підтримує активність рухового апарату.

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Журавлина. Багата вітамінами, які покращують здоров'я. Також багато лікарів прописують журавлинний сік тим пацієнткам, які страждають на інфекції сечостатевого тракту.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Риба жирних сортів. Вона містить жирні кислоти, які володіють протизапальною активністю, мають свій вплив на імунітет, психоемоційне здоров'я і гормональний фон. Також омега-3 жирні кислоти профілактують виникнення захворювань серця і судин. І якщо хоча б 2-3 рази на тиждень вживати таку рибу, то можна істотно поліпшити своє здоров'я.

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Авокадо. Загальновизнаний anti-age продукт, містить багато корисних жирів, які сприяють підтримці еластичності і гладкості шкіри. Також містить речовини, що захищають шкіру від УФ-променів, і не забуваємо про калій та вітаміни Е і С.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус перерахувала корисні властивості чорниці.