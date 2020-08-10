Как укрепить иммунитет: полезный чек-лист от диетолога

Эксперт наметила простой, но эффективный план действий
На 70% иммунитет зависит от здоровья кишечника и, соответственно, от правильного питания. Поэтому вполне возможно укрепить его, если следовать некоторым советам экспертов. Диетолог Кристина Шереметьева составила полезный чек-лист с советами, которые помогут не запутаться в мифах и поднять ваш иммунитет.
⠀
Как укрепить иммунитет:
⠀
Жизнь без лишнего веса.
Напомню ещё раз: то, что вы заявляете, что справитесь сами, не означает, что так оно и будет. Часто победить лишний вес без вреда для здоровья и психики с долгосрочным результатом самостоятельно мало кому удаётся, так что если не можете похудеть самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. В общем, лишний жир – это зло! И это факт.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Микрофлора кишечника.
Первый барьер на пути всех вредных микроорганизмов. Для начала кишечник нужно почистить, восстановить микрофлору, а потом поддерживать. В кишечнике находится 70% всей лимфоидной ткани, и миллионы полезных бактерий защитников. Он должен работать всегда идеально, тогда мы будем в безопасности.
⠀
Нет простым углеводам и сахарам.
Они провоцируют выброс инсулина, который усиливает воспалительный фактор. Иммунной системе приходится постоянно напрягаться, чтобы держать этот фактор «в узде». В итоге ее функция снижается, она просто «устаёт» от постоянно не нужной нагрузки.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Сон.
Ночью вырабатываются важные гормоны, которые влияют на лишний вес, на здоровье кишечника в итоге на иммунитет. Замкнутый круг. 7-8 ч. сна – норма!
⠀
Антистресс.
Стресс не нужно заедать, с ним нужно работать. Постоянный стресс ведёт к снижению IgA (иммуноглобулину класса А), главному защитнику от болезней.
⠀
Без вредных привычек. Тут всё понятно.
Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала правду о необходимости включения первых блюд в меню.