Как укрепить иммунитет: полезный чек-лист от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт наметила простой, но эффективный план действий

На 70% иммунитет зависит от здоровья кишечника и, соответственно, от правильного питания. Поэтому вполне возможно укрепить его, если следовать некоторым советам экспертов. Диетолог Кристина Шереметьева составила полезный чек-лист с советами, которые помогут не запутаться в мифах и поднять ваш иммунитет.

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Как укрепить иммунитет:

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Жизнь без лишнего веса.

Напомню ещё раз: то, что вы заявляете, что справитесь сами, не означает, что так оно и будет. Часто победить лишний вес без вреда для здоровья и психики с долгосрочным результатом самостоятельно мало кому удаётся, так что если не можете похудеть самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. В общем, лишний жир – это зло! И это факт.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Микрофлора кишечника.

Первый барьер на пути всех вредных микроорганизмов. Для начала кишечник нужно почистить, восстановить микрофлору, а потом поддерживать. В кишечнике находится 70% всей лимфоидной ткани, и миллионы полезных бактерий защитников. Он должен работать всегда идеально, тогда мы будем в безопасности.

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Нет простым углеводам и сахарам.

Они провоцируют выброс инсулина, который усиливает воспалительный фактор. Иммунной системе приходится постоянно напрягаться, чтобы держать этот фактор «в узде». В итоге ее функция снижается, она просто «устаёт» от постоянно не нужной нагрузки.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Сон.

Ночью вырабатываются важные гормоны, которые влияют на лишний вес, на здоровье кишечника в итоге на иммунитет. Замкнутый круг. 7-8 ч. сна – норма!

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Антистресс.

Стресс не нужно заедать, с ним нужно работать. Постоянный стресс ведёт к снижению IgA (иммуноглобулину класса А), главному защитнику от болезней.

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Без вредных привычек. Тут всё понятно.

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