Топ базових продуктів для схуднення від дієтолога: що включити в меню

Експерт пояснила, чому в меню повинні входити певні категорії продуктів
Думка про те, що харчуватися правильно – це дорого і доступно далеко не всім, помилково. Базові принципи формування здорового раціону досить прості і включають в себе продукти і категорії продуктів, які повинні бути на столі тих, хто худне на постійній основі. А, головне, усі вони доступні. Про те, на що варто налягати і з чого почати тим, хто задався метою перейти на правильне харчування без шкоди для гаманця, на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.
Правильне харчування - це збалансований раціон, який допомагає бути здоровим, енергійним і фізично витривалим. Це харчування, яке відповідає потребам організму і способу життя.
За словами експерта, почати потрібно з базового підходу і тільки тоді, коли він набридне і ви візьмете від нього максимум, переходити до нових теорій, а не починати відразу з останніх тенденцій, не розуміючи основ.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
В топ категорій для схуднення входять:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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