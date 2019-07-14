ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню

Lite » Еда 14.07.2019 - 08:42
Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, почему в меню должны входить определенные категории продуктов

Мнение о том, что питаться правильно – это дорого и доступно далеко не всем, ошибочно. Базовые принципы формирования здорового рациона довольно просты и включают в себя продукты и категории продуктов, котрые должны быть на столе худеющих на постоянной основе. А, главное, все они доступные. О том, на что стоит налегать и с чего начать тем, кто задался целью перейти на правильное питание без ущерба для кошелька, на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

Правильное питание - это сбалансированный рацион, который помогает быть здоровым, энергичным и физически выносливым. Это питание, которое отвечает нуждам организма и образу жизни.

По словам эксперта, начать нужно с базового подхода и только тогда, когда он надоест и вы выжмете из него максимум, переходить к новым теориям, а не начинать сразу с последних тенденций, не понимая основ.

Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В топ категорий для похудения входят:

  • овощи - все грешат их количеством в своем рационе;
  • фрукты - отличная альтернатива и замена обычному сладкому;
  • мясо/птица/рыба - белок нужен и важен;
  • яйца - удобно и быстро;

Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • творог и сыр - полезно и вкусно;
  • гарниры - многие не едят каши и поэтому любят наседать на сладенькое;
  • растительные масла - 2-3 ст. ложки в день;
  • орехи, семена, арахис - что-то из этого должно быть.

Ранее диетолог Светлана Фус пояснила, почему не нужно пропускать завтрак и как этот прием пищи способен повлиять на похудение.

Кстати, бьюти-эксперт Ирина Шарк поделилась планом действий для тех, кто столкнулся с проблемой выпадения волос.

Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога Диетолог рассказала правду о картофеле в меню худеющих: есть или не есть
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь