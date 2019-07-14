Топ базовых продуктов для похудения от диетолога: что включить в меню

Эксперт пояснила, почему в меню должны входить определенные категории продуктов
Мнение о том, что питаться правильно – это дорого и доступно далеко не всем, ошибочно. Базовые принципы формирования здорового рациона довольно просты и включают в себя продукты и категории продуктов, котрые должны быть на столе худеющих на постоянной основе. А, главное, все они доступные. О том, на что стоит налегать и с чего начать тем, кто задался целью перейти на правильное питание без ущерба для кошелька, на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.
Правильное питание - это сбалансированный рацион, который помогает быть здоровым, энергичным и физически выносливым. Это питание, которое отвечает нуждам организма и образу жизни.
По словам эксперта, начать нужно с базового подхода и только тогда, когда он надоест и вы выжмете из него максимум, переходить к новым теориям, а не начинать сразу с последних тенденций, не понимая основ.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В топ категорий для похудения входят:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее диетолог Светлана Фус пояснила, почему не нужно пропускать завтрак и как этот прием пищи способен повлиять на похудение.
Кстати, бьюти-эксперт Ирина Шарк поделилась планом действий для тех, кто столкнулся с проблемой выпадения волос.