Топ-5 золотих правил заморозки: дієтолог розповіла, як правильно заготовити продукти

Експерт навчила робити заготовки фруктів і ягід
Літо – ідеальний час для того, щоб заздалегідь зробити зручні заготовки на холодний сезон. Зберегти фрукти, ягоди та овочі можна, заморозивши їх, тоді в них залишиться максимум вітамінів і вони принесуть тільки користь, особливо в період міжсезоння. Лікар-дієтолог Анна Орєхова розповіла в Instagram, як правильно зробити заморожені заготовки.
В морозилці можна зберігати не тільки м'ясо, фарш, ягоди і фрукти, але і вже готовий хліб, тісто або котлети. Цей вид зберігання продуктів актуальний завжди, особливо коли залишки продуктів викидати зовсім не хочеться.
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І як же зробити заморозку правильною? Почнемо з того, що ж все таки не варто піддавати заморожуванню:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Топ-5 правил якісної і правильної заморозки:
Охолоджувати продукт заздалегідь. Для багатьох це зрозуміло, але нагадаю, що в морозилку ми ставимо вже холодний продукт.
Готувати овочі і фрукти до "чистої" розморозки. Тобто заздалегідь мийте, перебирайте, можна навіть почистити і порізати відразу, щоб потім не витрачати час.
Використовуйте щільні пакети, контейнери. До пакетів багато з нас звикли більше, вони займають менше місця, але контейнери зручно використовувати для ягід.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Використовуйте стікери або ж зони для зберігання. Краще виділити окремі ящики для різноманітних продуктів, щоб не плутатися. Підписувати продукти, якщо їх важко впізнати, наприклад, різне тісто для різних страв .
Повторне заморожування - не кращий вибір. Діліть продукти порційно, щоб не розморожувати м'ясо/рибу і тд по 2-3 рази, що 100% позначиться на смаку.
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Автор: Lite