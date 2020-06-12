Топ-3 причини, чому тягне на солодке і борошняне: дієтолог внесла ясність

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала причини, по яким хочеться "заборонку"

Тяга до "заборонки", особливо солодкого і здоби, часто стоїть на шляху до заповітної цифри на вагах, але як відмовитися від смачних шкідливостей, якщо так хочеться побалувати себе здобною булочкою або шоколадом, що тане у роті? Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram назвала топ-3 причини, чомухуднуть тягне на борошняне і солодке.

Як відмовити йому? Солодкого та здоби. Причин тяги до солодкого може бути три:

Перша – фізіологічна - це нестача хрому в організмі. В цьому випадку потрібно здати аналіз на рівень хрому і при його нестачі слідувати вказівкам лікаря.

Друга – психологічна - це звикання до емоцій і виділення гормону щастя після вживання солодощів. Цей стан називається "підміна емоцій". У цьому випадку нужноработать, як з фізичної тягою до солодкого - наприклад, поступово переходити на більш корисні солодощі, а потім скорочувати їх вживання і одночасно шукати інші джерела позитивних емоцій у своєму житті крім їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третя причина - це брак калорій і вуглеводів протягом дня. Вирішити це можна, переглянувши свій раціон - скласти його правильно і отримувати задоволення від життя.

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Автор: Lite