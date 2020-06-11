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Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога

Lite » Їжа 11.06.2020 - 08:37
Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася дієвими порадами, як перестати переїдати

Проблема переїдання знайома багатьом - причин тому може бути безліч, а в результаті ми отримуємо важкість у шлунку, зайву вагу і навіть деякі хвороби. Дієтолог-нутриціолог і фітнес-тренер Катерина на своїй сторінці в Instagram поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть швидше насититися від їжі і менше з'їдати.

1. Кожен раз перед бажанням поїсти задавайте собі 2 питання: "Чи дійсно я голодна? Чого насправді мені хочеться (розради/задоволення і т. п.)?"

2. Перед тим, як почати їсти, дайте собі паузу в 10 хвилин. Зробіть щось приємне в цей час (пограйте в гру, погортайте соцмережі, помасажуйте тіло і т. п.)

3. Випивайте склянку води за півгодини до прийому їжі і кожен раз, коли ви відчуваєте, що хочете поїсти

Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Починайте прийом їжі з салатів, свіжих овочів або супів

5. Їжте не до повного насичення, а до зникнення голоду.
Якщо під час їжі ви ловите себе на думці: "Ну що, ще ложку/шматочок? Чи вистачить?", значить вам пора зупинитися

6. Тому, щоб не пропустити цю думку, потрібно їсти без ТБ/телефону і інших відволікаючих речей

Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Їжте якомога більш різноманітно. Наприклад, обід може бути таким: каша+3 види овочів+2 види сиру+3 горішка+м'ясо+на десерт 2 різних види ягід. Чим більше смаків ви спробуєте за 1 раз, тим швидше ви насититеся. Але не забувайте стежити за калоріями, таким чином їх можна легко перебрати

8. Кожен раз, коли ви жуєте, кладіть вилку/ложку на стіл


9. Пережовуйте кожен шматок їжі 15-20 разів

10. Їжте солодке/фрукти після основного прийому їжі, не залишайте їх на перекус

Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

11. Відразу чистіть зуби після їжі

12. Після їжі можна запалити аромалампу з ефірним маслом кориці або ванілі. Нанюхаєтесь так, що ніякий десерт не захочеться))

13. Можна зробити неприємний асоціативний зв'язок з улюбленою їжею. Наприклад, якщо готові тоннами їсти шоколад, купіть освіжувач повітря в туалет із запахом шоколаду. Через тиждень гарантую звільнення від шоколадної залежності.

14. Ситно снідайте і добре спіть

Як швидше насититися і менше з'їдати: 15 лайфхаків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

15. Якщо плануєте відпочити з їжею, купуйте найдорожчі продукти. Внутрішній економіст не дозволить вам придбати багато, а потім вам буде шкода з'їсти таку їжу швидко

Не всі правила підійдуть кожній людині. Пробуйте і вибирайте зручні для вас.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала топ-5 непотрібних харчових звичок, від яких слід позбутися.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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