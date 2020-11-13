До яких наслідків призводить відмова від вуглеводів: не робіть цього

Вуглеводи (ілюстративне фото: freepik.com)

Лікарі розповіли, що виключення вуглеводів призводить до безлічі розладів в роботі організму

Відмова від вуглеводів – мрія, а іноді й реальний план більшості тих, що худне. Однак багато хто не звертає увагу на те, що низьковуглеводні дієти не виключають повністю продукти, що містять вуглеводи. Лікар розповіла, в чому небезпека відмови від вуглеводів і як це впливає на організм людини. Про це пише німецьке видання BR 24.

Експерт з харчування Баварського центру споживачів Даніела Крел назвала головні причини залишити в раціоні вуглеводи. Вчена зазначила, що вуглеводи є постачальниками енергії. Якщо організму не вистачає глюкози, що міститься у вуглеводах, відбувається зниження рівня цукру. Через це людина відчуває втому і слабкість. Крім хронічної втоми можуть розвитися й інші стани.

Серед інших наслідків відмови від вуглеводів лікар перерахувала:

Посилення тяги до їжі. Нестабільний рівень цукру в крові викликає тягу до їжі, що дає зворотний результат при спробах схуднути. Тому багато хто зривається з низьковуглеводної дієти через кілька днів.

Неприємний запах з рота. Якщо в організмі не вистачає вуглеводів, він починає перетворювати в них жирові запаси. Потім він переходить в стан кетозу і починає виділяти хімічні сполуки – кетони – через рот, через що і з'являється неприємний запах з рота.

Скарги на травлення. На відміну від продуктів з високим вмістом жирів і білків, продукти, багаті вуглеводами, зазвичай містять багато клітковини. Вони необхідні для нормального травлення. Недолік клітковини призводить до запорів.

Головний біль і брак концентрації. Щоб забезпечити мозок енергією, організму потрібна глюкоза. Якщо її немає, людина часто не може зосередитися. Крім того, падіння рівня цукру в крові часто призводить до головних болів.

Нагадаємо, що раніше лікар розповіла, як правильно харчуватися при COVID-19.

Також ми писали про цілющі овочі для жінок, які вбережуть від важких хвороб і ожиріння.