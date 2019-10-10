Топ-5 способів швидко і безпечно схуднути від дієтолога

Всім, хто худне хочеться якомога швидше оцінити результат і побачити, як зайва вага буквально тане на очах. Але экспресс-дієти мають свої підводні камені і часто за них доводиться розплачуватися не тільки ще більшою надбавкою у вазі, але й власним здоров'ям. Чи існують способи швидко і безпечно схуднути? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Олена Кален.

Часто вага набирається непомітно. Людина живе, їсть, отримує задоволення і в один прекрасний день, дивлячись у дзеркало, розуміє, що "виросла" із свого розміру одягу. Знайоме?

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їсти завжди, коли відчуваєте голод. Голод можна і потрібно вгамовувати в будь-який час, навіть якщо він настає ввечері або перед сном. Якщо ігнорувати сигнали голоду, то організм відчуває стрес і уповільнює метаболізм. В результаті швидкість зниження ваги сповільнюється.

Їсти рівно стільки, скільки необхідно для вгамування голоду. Тоді організм витрачає жирові запаси в рази швидше. Якщо навчитися слухати себе та не вживати їжу, коли вона не потрібна тілу, можна їсти будь-яку їжу і знижувати вагу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їсти усвідомлено. Дуже просто з'їсти зайвого за переглядом телевізора, читанням книги або комп'ютером. Якщо приймати їжу без відволікання на інші заняття, то вже через пару днів ви помітите, що в рот потрапляє значно менше зайвої їжі.

Проводити час на свіжому повітрі. Це впливає на розщеплення жиру в організмі. Намагайтеся частіше провітрювати приміщення і більше часу проводити на природі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висипатися. Якщо людина спить менше 7 годин на день, в організмі накопичується зайва рідина, утворюються набряки. Також протягом дня через сонливість людині може здаватися, що вона весь час голодна, захочеться зробити незапланований перекус, калорії від якого відкладуться в запаси жиру.

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