Топ-5 способов быстро и безопасно похудеть от диетолога

Всем худеющим хочется побыстрее оценить результат и увидеть, как лишний вес буквально тает на глазах. Но экспресс-диеты имеют свои подводные камни и часто за них приходится расплачиваться не только еще большей прибавкой в весе, но и собственным здоровьем. Существуют ли способы быстро и безопасно похудеть? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Елена Кален.

Часто вес набирается незаметно. Человек живет, ест, получает удовольствие и в один прекрасный день, глядя в зеркало, понимает, что “вырос” из своего размера одежды. Знакомо?

⠀

Топ-5 проверенных метода для быстрого и безопасного снижения веса:

Топ-10 ошибок худеющих: что мешает сбросить лишние кило

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть всегда, когда чувствуете голод. Голод можно и нужно утолять в любое время, даже если он наступает вечером или перед сном. Если игнорировать сигналы голода, то организм испытывает стресс и замедляет метаболизм. В результате скорость снижения веса замедляется.

Есть ровно столько, сколько необходимо для утоления голода. Тогда организм тратит жировые запасы в разы быстрее. Если научиться слушать себя и не употреблять пищу, когда она не нужна телу, можно есть любую еду и снижать вес.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть осознанно. Очень просто съесть лишнего за просмотром телевизора, чтением книги или компьютером. Если принимать пищу без отвлечений на другие занятия, то уже через пару дней вы заметите, что в рот попадает гораздо меньше лишней еды.

Проводить время на свежем воздухе. Это влияет на расщепление жира в организме. Старайтесь чаще проветривать помещение и больше времени проводить на природе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Высыпаться. Если человек спит менее 7 часов в день, в организме накапливается лишняя жидкость, образуются отеки. Также в течение дня из-за сонливости человеку может казаться, что он все время голодный, захочется сделать незапланированный перекус, калории от которого отложатся в запасы жира.

Ранее диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 продуктов для правильного питания, которые доступны каждому.