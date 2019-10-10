Топ-5 способов быстро и безопасно похудеть от диетолога

Всем худеющим хочется побыстрее оценить результат и увидеть, как лишний вес буквально тает на глазах. Но экспресс-диеты имеют свои подводные камни и часто за них приходится расплачиваться не только еще большей прибавкой в весе, но и собственным здоровьем. Существуют ли способы быстро и безопасно похудеть? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Елена Кален.
Часто вес набирается незаметно. Человек живет, ест, получает удовольствие и в один прекрасный день, глядя в зеркало, понимает, что “вырос” из своего размера одежды. Знакомо?
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Топ-5 проверенных метода для быстрого и безопасного снижения веса:
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Есть всегда, когда чувствуете голод. Голод можно и нужно утолять в любое время, даже если он наступает вечером или перед сном. Если игнорировать сигналы голода, то организм испытывает стресс и замедляет метаболизм. В результате скорость снижения веса замедляется.
- Есть ровно столько, сколько необходимо для утоления голода. Тогда организм тратит жировые запасы в разы быстрее. Если научиться слушать себя и не употреблять пищу, когда она не нужна телу, можно есть любую еду и снижать вес.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Есть осознанно. Очень просто съесть лишнего за просмотром телевизора, чтением книги или компьютером. Если принимать пищу без отвлечений на другие занятия, то уже через пару дней вы заметите, что в рот попадает гораздо меньше лишней еды.
- Проводить время на свежем воздухе. Это влияет на расщепление жира в организме. Старайтесь чаще проветривать помещение и больше времени проводить на природе.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Высыпаться. Если человек спит менее 7 часов в день, в организме накапливается лишняя жидкость, образуются отеки. Также в течение дня из-за сонливости человеку может казаться, что он все время голодный, захочется сделать незапланированный перекус, калории от которого отложатся в запасы жира.
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