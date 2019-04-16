Секрет стрункості француженок: дієтолог назвала основні правила

Ілюстративне фото (pexels.com)

Спеціаліст поділилася своїми спостереженнями за способом життя струнких мешканок Франції

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала головні секрети французьких жінок, які славляться у всьому світі стильними образами і стрункими фігурами. Виявилося, що у мешканок Франції є правила, яким вони звикли слідувати, щоб завжди виглядати на висоті. Рекомендації з харчування для тих, хто хоче виглядати також струнко і підтягнуто спеціаліст поділилася в Instagram.

Експерт поділилася особистими спостереженнями і харчовими звичками справжніх парижанок, що допомагають їм довго залишатися красивими і витонченими.

Французи нікуди не поспішають. Їсти на ходу? Пардон! На обід потрібно виділяти не менше години, їсти спокійно, розмірено, тому що прийом їжі - час святий. Звичайно, чим повільніше вдумливо ми їмо, тим менше переїдаємо.

Гаджети за столом - прибрати. Особливо в гостях. Це не пристойно. За їжею люди спілкуються, але не сидять на телефонах. Це дуже хороша Звичка, яка не відволікає людей від прийому їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не кусочничають. У французів є чітке час прийомів їжі, і чай-каву зі смаколиками, як у нас, не прийнято.

Пропускають сніданок або їдять щось незначне. "Я не назву це доброю звичкою, але так люди споживають менше калорій протягом дня. Тут я б зробила висновок - не хочете, не треба себе змушувати", - вважає дієтолог.

Багато овочів. Салат обов'язково супроводжує основний прийом їжі, візьміть собі на замітку!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Велика кількість морепродуктів. Нам цю звичку перенести складніше, але включати рибу в раціон дуже навіть правильно.

Вода - як частину раціону. Ви часто бачите за столом графин води? Вважають, що запивати їжу шкідливо. Але пити воду можна і потрібно, особливо, якщо хочеться.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Багато з них ходять пішки і бігають. Замість того, щоб витрачати гроші на спортзал, краще вибрати безкоштовний доступний спорт. Тим більше, коли навколо така архітектура.

Насолоджуються їжею! Це важливо! Вони їдять і хліб (з глютеном), і сир (з лактозою), не придумують собі рамок, а значить, не зриваються, знають міру.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, як правильно поєднувати продукти між собою і уникнути проблем з травленням.

До речі, дієтолог Катя Медушкина озвучила основні помилки тих, хто бажає швидко схуднути до пляжного сезону.

Раніше дієтолог Світлана Фус назвала головну перешкоду, що заважає перейти на правильне харчування і уникнути харчових зривів.