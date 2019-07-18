Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню

Каші – це одна з найважливіших складових правильного раціону. Відмовлятися від них не варто навіть тим, хто прагне схуднути, адже багато з злаків є цінним джерелом вітамінів і мікроелементів. Про те, яким кашам краще віддати перевагу, на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Наталія Кошкіна.

Експерт ділитися головним правилом - вибирати цільні злаки (ті, які пройшли мінімальну обробку). І ось чому:

В них зберігається максимум корисних речовин.

У них більше клітковини.

Це складні вуглеводи, які довше перетравлюються і, отже, продовжують відчуття ситості.

Вони не викликають різких стрибків рівня цукру в крові.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, бурий рис – це складні вуглеводи, білий рис – прості; гречка – складні, гречаний проділ – прості. Тобто, чим більше обробка злаку, тим простіше вуглевод.



Топ-5 корисних каш для здоров'я і красивої фігури:

Вівсянка

Дуже багата корисними речовинами і клітковиною, відмінно насичує. Головне, беріть вівсянку довгого варіння. Вівсяна каша швидкого приготування – простий вуглевод.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бурий рис

Відмінний джерело магнію, фосфору, цинку, тіаміну, ніацину, вітаміну В-6 і клітковини.

Гречка

Містить 18 (!) амінокислот, багата фолієвою кислотою, зміцнює імунітет.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перловка

Містить мало не половину корисних речовин з таблиці Менделєєва. Мінус в тому, що крупа довго вариться, тому варто її замочувати заздалегідь.

Кіноа

Крім високого вмісту вітамінів, мінералів і клітковини, славиться високим вмістом білка. Коштує дорожче інших злаків, але вона сильно розварюється (вистачає надовго).

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