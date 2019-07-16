All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт детально розповіла про меню тих, хто хоче зберегти стрункі форми під час відпочинку

Система аll inclusive, поширена в готелях, дуже зручна, адже можна не турбуватися про організацію харчування і мати перед очима величезний вибір страв і напоїв. Але головна пастка для тих, хто худнє полягає в тому, що бажання спробувати все і відразу може закінчитися плачевно для фігури. Як правильно організувати своє харчування на курорті, щоб не привезти з відпустки зайві кіло і не спокуситися на делікатеси розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Експерт пояснила, як правильно розподілити продукти протягом дня, а також дала докладні рекомендації по складанню меню.

Є кілька основ, яких варто дотримуватися:

п'ємо багато води;

кожний прийом їжі з овочами;

розподіляємо продукти протягом дня правильно;

їмо 3 рази в день без перекусів;

гуляємо, ходимо, плаваємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог також поділилася детальним планом харчування для кожного окремого прийому їжі:

Вранці не їмо ніяких гарнірів. На сніданок краще - яйця, овочі, фрукти, сир і якісь солодощі, якщо дуже хочеться.

Обід може бути повноцінним і до м'яса/риби можна додати гарнір, якщо в цьому є необхідність.

Заїдаємо все фруктами.

Вечерю вже робимо без гарніру: м'ясо/птиця/риба і морепродукти з овочами і фруктом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А якщо ви ставитеся до гарнірів ніяк, то можна зробити ще простіше - замість гарніру вдень, вранці зробити собі тости з темного хліба і пару таких бутербродиків з'їсти. А на обід просто овочі та м'ясо/птиця/риба + фрукти. І на вечерю теж меню.

Окремою графою можна говорити про алкоголь. Але це зовсім інша історія, якщо не зловживати ним, то ви трохи отечете, і він зовсім не буде страшний з таким раціоном.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Катя Медушкина розповіла, як гарантовано схуднути і що для цього зробити.

До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.