ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Lite » Їжа 16.07.2019 - 08:42
All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт детально розповіла про меню тих, хто хоче зберегти стрункі форми під час відпочинку

Система аll inclusive, поширена в готелях, дуже зручна, адже можна не турбуватися про організацію харчування і мати перед очима величезний вибір страв і напоїв. Але головна пастка для тих, хто худнє полягає в тому, що бажання спробувати все і відразу може закінчитися плачевно для фігури. Як правильно організувати своє харчування на курорті, щоб не привезти з відпустки зайві кіло і не спокуситися на делікатеси розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Експерт пояснила, як правильно розподілити продукти протягом дня, а також дала докладні рекомендації по складанню меню.

Є кілька основ, яких варто дотримуватися:

  • п'ємо багато води;
  • кожний прийом їжі з овочами;
  • розподіляємо продукти протягом дня правильно;
  • їмо 3 рази в день без перекусів;
  • гуляємо, ходимо, плаваємо.

All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог також поділилася детальним планом харчування для кожного окремого прийому їжі:

  • Вранці не їмо ніяких гарнірів. На сніданок краще - яйця, овочі, фрукти, сир і якісь солодощі, якщо дуже хочеться.
  • Обід може бути повноцінним і до м'яса/риби можна додати гарнір, якщо в цьому є необхідність.
  • Заїдаємо все фруктами.
  • Вечерю вже робимо без гарніру: м'ясо/птиця/риба і морепродукти з овочами і фруктом.

All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А якщо ви ставитеся до гарнірів ніяк, то можна зробити ще простіше - замість гарніру вдень, вранці зробити собі тости з темного хліба і пару таких бутербродиків з'їсти. А на обід просто овочі та м'ясо/птиця/риба + фрукти. І на вечерю теж меню.

Окремою графою можна говорити про алкоголь. Але це зовсім інша історія, якщо не зловживати ним, то ви трохи отечете, і він зовсім не буде страшний з таким раціоном.

All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Катя Медушкина розповіла, як гарантовано схуднути і що для цього зробити.

До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.

Топ базових продуктів для схуднення від дієтолога: що включити в меню Дієтолог розповіла правду про картоплю в меню тих, хто худне: їсти чи не їсти
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся