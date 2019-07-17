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Експерт з харчування розкрила правду про рослинне молоко: пити чи не пити

Lite » Їжа 17.07.2019 - 15:26
Експерт з харчування розкрила правду про рослинне молоко: пити чи не пити
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Дієтолог відповіла на питання про користь рослинного молока

Рослинне молоко останнім часом здобуває все більшу популярність і займає місце тваринного на столі тих, хто хоче схуднути і правильно харчуватися. І якщо для людей з непереносимістю лактози це вимушений крок, то чи варто захоплюватися цим продуктом всім іншим? На це питання в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

По суті, рослинне молоко – це витяжка з насіння, горіхів і злаків. Здавалося б – суцільна користь!

Але виробники рослинного молока не завжди озвучують всю інформацію:

Експерт з харчування розкрила правду про рослинне молоко: пити чи не пити

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • вівсяне молоко несмачне, тому іноді виробники додають в нього цукор і смакові добавки;
  • в мигдалевому молоці багато поліненасичених омега-6 кислот (не плутайте з омега-3). Для стрункості і здоров'я це не дуже добре;
  • в соєвому молоці міститься велика кількість фітоестрогенів, надлишок яких збільшує ризик розвитку фібром і міом.

Експерт з харчування розкрила правду про рослинне молоко: пити чи не пити

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт знайшла ускладі рослинного молока мальтодекстрин (чиста патока, тобто глюкоза!). В інших – жири, які додають для густини продукту. Багато де є тростинний цукор. Ви впевнені користь такого продукту? Якщо хочете спробувати, то вибираючи марку, дивіться склади, шукайте чистий продукт без добавок

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