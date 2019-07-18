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Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню

Lite » Їжа 18.07.2019 - 08:42
Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, яким кашам краще віддати перевагу

Каші – це одна з найважливіших складових правильного раціону. Відмовлятися від них не варто навіть тим, хто прагне схуднути, адже багато з злаків є цінним джерелом вітамінів і мікроелементів. Про те, яким кашам краще віддати перевагу, на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Наталія Кошкіна.

Експерт ділитися головним правилом - вибирати цільні злаки (ті, які пройшли мінімальну обробку). І ось чому:

  • В них зберігається максимум корисних речовин.
  • У них більше клітковини.
  • Це складні вуглеводи, які довше перетравлюються і, отже, продовжують відчуття ситості.
  • Вони не викликають різких стрибків рівня цукру в крові.

Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, бурий рис – це складні вуглеводи, білий рис – прості; гречка – складні, гречаний проділ – прості. Тобто, чим більше обробка злаку, тим простіше вуглевод.

Топ-5 корисних каш для здоров'я і красивої фігури:

Вівсянка
Дуже багата корисними речовинами і клітковиною, відмінно насичує. Головне, беріть вівсянку довгого варіння. Вівсяна каша швидкого приготування – простий вуглевод.

Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бурий рис
Відмінний джерело магнію, фосфору, цинку, тіаміну, ніацину, вітаміну В-6 і клітковини.

Гречка
Містить 18 (!) амінокислот, багата фолієвою кислотою, зміцнює імунітет.

Топ-5 корисних злаків в раціоні тих, хто худне: що включити в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перловка
Містить мало не половину корисних речовин з таблиці Менделєєва. Мінус в тому, що крупа довго вариться, тому варто її замочувати заздалегідь.

Кіноа
Крім високого вмісту вітамінів, мінералів і клітковини, славиться високим вмістом білка. Коштує дорожче інших злаків, але вона сильно розварюється (вистачає надовго).

До речі, дієтолог Наталія Кошкіна назвала шість звичок, здатних уповільнити схуднення.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла правду про покупне рослинне молоко.

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