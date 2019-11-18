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Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження

Lite » Їжа 18.11.2019 - 14:56
Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чому не варто боятися дарів моря на столі

Риба – цінна і корисна страва на столі, тим більше це частий гість в меню людей що худнуть. Навколо цього продукту також ходить чимало міфів, які змушують задуматися про його якості та цінності. Розвінчати їх взялася дієтолог Алла Манайкіна, яка раніше розповіла, що не можна їсти натщесерце, та на Instagram-сторінці перерахувала головні міфи про морепродукти.

Експерт перерахувала головні міфи про рибу і дари моря, які змушують відвернутися від цих корисних продуктів.

Топ-4 головних міфа про рибу і морепродукти:

  • Креветки, кальмари і інші морепродукти містять багато холестерину.
  • Риба містить багато фосфору і корисна для кісток.
  • Вся морська риба забруднена важкими металами.
  • Червона риба — джерело омега-3 жирних кислот.

Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Креветки, кальмари і інші морепродукти містять багато холестерину

Холестерину в морепродуктах насправді багато. Але чи свідчить це тро те, що ці продукти підвищують ризик атеросклерозу? Середземноморська дієта багата рибою і морепродуктами з усією очевидністю доводить зворотне.

Сама по собі кількість холестерину нічого не значить. Стане він небезпечним чи ні, залежить від того, які ще жири присутні в цій їжі. Якщо продукти одночасно з холестерином містять велику кількість тваринних насичених жирів (як в жирному м'ясі, ковбасних виробах, жирної птиці) це значно уповільнює виведення зайвого холестерину з крові і в кілька разів підвищує його атерогенность. Якщо ж в їжі холестерин урівноважений ненасиченими жирами, а вже тим більше, якщо це омега-3, характерні для морської риби і морепродуктів, зайвий холестерин швидше залишає організм, а ризик атеросклерозу знижується.

Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому небезпечно не абсолютний вміст холестерину в їжі, а співвідношення між кількістю холестерину, насичених тваринних жирів і ненасичених жирних кислот.

Риба містить багато фосфору і корисна для кісток

Логіка такого твердження на перший погляд абсолютно зрозуміла: наші кістки складаються з фосфату кальцію, значить, крім власне кальцію нам потрібен ще і фосфор, а риба як раз і містить дуже багато фосфору.

Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але сучасні дані свідчать про зворотне. Чим більше в нашій їжі фосфору (особливо якщо при цьому ще й не вистачає кальцію), тим менше стають міцними кістки і тим вище ризик вікового остеопорозу. І сьогодні лікарі вже б'ють тривогу у зв'язку з масовим і необмеженим споживанням коли та інших газованих напоїв, які у великій кількості містять фосфати.

Тим не менш, риба і морепродукти дуже корисні для кісткового скелета. Але тільки зовсім не через фосфор, а через високий вміст омега-3 жирних кислот. Вони сприяють нормалізації кальцієвого обміну в кістковій тканині і, як наслідок, підвищують показники мінеральної щільності кістки. Правда, на жаль, до річкової риби це ніяк не відноситься, адже вона практично взагалі не містить омега-3 жирних кислот.

Міфи про рибу і морепродукти: дієтолог розвінчала головні помилкові судження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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