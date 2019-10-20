Дієтолог роз'яснила, що можна і не можна їсти вранці натщесерце

Ілюстративне фото (pexels.com)

Деякі продукти зовсім не так нешкідливі на голодний шлунок

Не всі знають, що деякі продукти краще не вживати вранці натщесерце - вони можуть завдати шкоди вашому організму. Про те, що краще всього їсти зранку на голодний шлунок, а від чого краще утриматися, на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Алла Манайкина, яка раніше повідала про популярні підсолоджувачі.

Що рекомендується вживати натщесерце:

Це безумовно склянка питної води кімнатної температури (можна з часточкою лимона) – він розбудить ваш шлунок і підготує до сніданку, якщо ж у вас є проблеми гастрит/виразка, то без лимона.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Лляне масло натщесерце – досить спірний момент, але воно допомагає в очищенні печінки і кишечника, але протипоказано при каменях жовчного міхура. Тому краще додайте ложку масла просто до сніданку.

Зелений смузі - це тобто смузі із зелені, овочів, фруктів. Наприклад, моя улюблена комбінація: шпинат, селера, ківі, банан - відмінний початок дня, так і в цілому варіант першого сніданку особливо для тих, хто не може/не хоче їсти вранці.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Що не можна їсти і пити натщесерце:



Холодна вода викликає спазм судин шлунка.



Солодощі – цукор, який миттєво піднімає рівень інсуліну в крові, а він так і мчить швидше перевести цей надлишок вуглеводів в вісцеральний жир.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Фруктові фреші (особливо цитрусові) – мало того, що вони подразнюють слизову порожнього шлунку + такий же ефект як і з солодощами, так як фреші – це фактично рідкий цукор (фруктоза).



Склянка води з медом - знаю, багато хто так роблять. Навіщо? Ефект такий же як описано вище про солодощі і соки.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Кава - потрапляючи в порожній шлунок, кава дратує його слизову, у відповідь на це починає вироблятися шлунковий сік і, якщо ніякої іншої їжі найближчим часом не потрапляє в шлунок, він починає його "роз'їдати". Якщо будете робити так щоранку, то проблеми з ШКТ не змусять себе довго чекати.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість.