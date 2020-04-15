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Лілія Ребрик поділилась рецептом легкого у приготуванні сирного пирога на Великдень

Lite » Їжа 15.04.2020 - 16:31
Лілія Ребрик поділилась рецептом легкого у приготуванні сирного пирога на Великдень
Лілія Ребрик з донькою Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія також зазначила, як планує зустріти Великдень-2020

Акторка й ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Лілія Ребрик вже готується до Великодня. Святкування, каже телезірка, пройде в тісному сімейному колі. Та залишити чоловіка і донечок без смачненького вона не може. Лілія поділилась рецептом солодкого пирога, який полюбляє готувати для рідних. З таким десертом впораються навіть кулінари-початківці.

«У нас є традиція – на Великдень ми завжди їздили до моїх батьків у Чернівці, ­– каже Лілія Ребрик. ­­­– Враховуючи обставини, цього року, звісно, такої мандрівки не буде. На жаль. Як і традиційного освячення пасхального кошика. Та ми намагаємося не засмучуватися, сприймаємо цей період так, що його просто треба пережити».

Як і більшість українців, ведуча каналу «Україна» проведе великодні свята у тісному сімейному колі – разом з чоловіком та донечками. А щоб розважити малечу, розфарбовуватимуть яєчка до святкового столу. Лілія любить тішити рідних смачною випічкою і з радістю ділиться рецептом сирного пирога, який можна приготувати на Великдень.

Лілія Ребрик поділилась рецептом легкого у приготуванні сирного пирога на Великдень

Начинка: до 400 г сиру (5% або 9% жирності) додаємо 3 яйця, 200 г сметани (20% або 15%), 125 г цукру (можна менше), 10 г ваніліну, 1 столову ложку картопляного крохмалю. Все перемішуємо блендером і відкладаємо в сторону, начинка повинна трохи постояти.

Тісто: 250-300 г борошна, 125 г вершкового масла, 100 г цукру, 1 чайна ложка розпушувача і 50 г какао. Все розтираємо руками. Повинна вийти дрібна мокра крихта.

Беремо форму, стелимо пергаментний папір (нічим не змащуємо), трохи більше половини тіста висипаємо в форму, далі заливаємо начинкою і посипаємо зверху тістом, що залишилося. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Пиріг готовий!

До речі, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвників для великодніх яєць.

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