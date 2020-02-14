Встояти за будь-яку ціну: дієтолог поділилася таємними способами не переїдати на застіллях

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як встояти перед спокусами під час свят

Худнути - не складно, але завжди є спокуси, з якими треба вміти працювати. І одна з них - стіл, повний деликатесів. День народження, all-inclusive, навіть просто гості. Як не переїдати? Про це розповіла дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про продукти, що сприяють набору ваги. На сторінці в Instagram вона дала цінні поради тим, хто зібрався на святкове застілля.

Як робить наша звичайна жінка? Снідає, потім весь день не їсть, щоб не перебрати калорій, у підсумку ввечері наїдається в 3 рази більше, ніж планувала і заглянцьовує все тортиком.

Якщо торжество увечері ви їсте, як зазвичай! Сніданок, обід і, якщо потрібно, перекус. Тоді ви не будете накидатися на їжу з голодними очима.

Обмежте алкоголь. Він викликає гіпоглікемію, а значить, ви з'їсте більше. Нехай це буде 1-2 келиха сухого вина.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виберіть тарілку середнього розміру, якщо є можливість. Якщо ні - виберіть приблизно діаметр 22 см, куди будете класти їжу.

Дійте за методом тарілки, половину наповнюєте овочами (салат, на грилі, цілі, солоні і тд.), 1/4 білком(риба, м'ясо, птиця, морепродукти), 1/4 складними вуглеводами(хліб, тарталетки, картопля, крупи). Якщо страва змішана, наприклад, лазіння, можете класти відразу на 2 секції.

Якщо звикли їсти швидко, виберіть за столом того, хто їсть повільніше всього і орієнтуйтеся на нього.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо сидіть довго, з 18 до 24, то можете наповнити тарілку 2 рази, овочеві страви можете їсти досхочу.

Пийте мінеральну воду між їжею. Так, можна запивати. Уникайте солодких напоїв, в них зайві калорії.

Пам'ятайте, що за столом не тільки їдять, але і спілкуються, танцюють, грають в настільні ігри і тд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спробуйте під час їжі зупинитися, покласти виделку і задати собі питання, наскільки я наїлася від 0 до 4, де 4 - вмираю, не можу дихати. Якщо вже 2, то зробіть перерву 10 хв і потім продовжите, якщо відчуваєте ще голод.

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