Ситний сніданок: "гнізда" з фаршу з сиром та перепелиними яйцями
Фото: "гнізда" з фаршу з сиром (nstagram.com/yummy_pp_lera)
Любителі поживного білкового сніданку напевно оцінять цей простий і смачний рецепт
Не для кого не секрет, що сніданок – це самий ситний і щільний прийом їжі, а якщо зробити його корисним і здоровим, то заряд бадьорості та енергії надовго гарантований. Фуд-блогер Валерія yummy_pp_lera на сторінці Instagram пропонує спробувати приготувати "гнізда" з індичого фаршу з сиром та перепелиними яйцями.
Склад:
- фарш з індички - 450 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- яйце – 1 шт.
- хлібці (цільнозернові житні) – 50 г
- спеції (сіль, перець, сушений часник, хмелі-сунелі) - за смаком
- сир – 60 г
- перепелині яйця – 12 шт.
Спосіб приготування:
- Цибуля дрібно нарізати, змішати з фаршем і яйцем.
- Хлібці змолоти блендером в крихту і додати до фаршу (можна замінити на панірувальні сухарі).
- Фарш посолити, поперчити, додати спеції за смаком, перемішати і прибрати в холодильник на півгодини.
- Духовку розігріти до 180°С.
- Розділити фарш на 6 рівних частин, сформувати з кожної "гніздо", викласти на деко, застелене фольгою, і запікати протягом 25-30 хвилин.
- "Гнізда" посипати сиром, вбити в кожне по 2 перепелиних яйця і повернути в духовку на 5-7 хвилин .
- Готову страву за бажанням посипати приправами і прикрасити свіжою зеленню.
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