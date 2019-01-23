Ситний сніданок: "гнізда" з фаршу з сиром та перепелиними яйцями

Фото: "гнізда" з фаршу з сиром (nstagram.com/yummy_pp_lera)

Любителі поживного білкового сніданку напевно оцінять цей простий і смачний рецепт

Не для кого не секрет, що сніданок – це самий ситний і щільний прийом їжі, а якщо зробити його корисним і здоровим, то заряд бадьорості та енергії надовго гарантований. Фуд-блогер Валерія yummy_pp_lera на сторінці Instagram пропонує спробувати приготувати "гнізда" з індичого фаршу з сиром та перепелиними яйцями.

Склад:

фарш з індички - 450 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

яйце – 1 шт.

хлібці (цільнозернові житні) – 50 г

спеції (сіль, перець, сушений часник, хмелі-сунелі) - за смаком

сир – 60 г

перепелині яйця – 12 шт.

Спосіб приготування:

Цибуля дрібно нарізати, змішати з фаршем і яйцем. Хлібці змолоти блендером в крихту і додати до фаршу (можна замінити на панірувальні сухарі). Фарш посолити, поперчити, додати спеції за смаком, перемішати і прибрати в холодильник на півгодини. Духовку розігріти до 180°С. Розділити фарш на 6 рівних частин, сформувати з кожної "гніздо", викласти на деко, застелене фольгою, і запікати протягом 25-30 хвилин. "Гнізда" посипати сиром, вбити в кожне по 2 перепелиних яйця і повернути в духовку на 5-7 хвилин . Готову страву за бажанням посипати приправами і прикрасити свіжою зеленню.

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