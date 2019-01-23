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Ситний сніданок: "гнізда" з фаршу з сиром та перепелиними яйцями

Lite » Їжа 23.01.2019 - 06:40
Ситний сніданок: "гнізда" з фаршу з сиром та перепелиними яйцями
Фото: "гнізда" з фаршу з сиром (nstagram.com/yummy_pp_lera)

Любителі поживного білкового сніданку напевно оцінять цей простий і смачний рецепт

Не для кого не секрет, що сніданок – це самий ситний і щільний прийом їжі, а якщо зробити його корисним і здоровим, то заряд бадьорості та енергії надовго гарантований. Фуд-блогер Валерія yummy_pp_lera на сторінці Instagram пропонує спробувати приготувати "гнізда" з індичого фаршу з сиром та перепелиними яйцями.

Склад:

  • фарш з індички - 450 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • яйце – 1 шт.
  • хлібці (цільнозернові житні) – 50 г
  • спеції (сіль, перець, сушений часник, хмелі-сунелі) - за смаком
  • сир – 60 г
  • перепелині яйця – 12 шт.

Спосіб приготування:

  1. Цибуля дрібно нарізати, змішати з фаршем і яйцем.
  2. Хлібці змолоти блендером в крихту і додати до фаршу (можна замінити на панірувальні сухарі).
  3. Фарш посолити, поперчити, додати спеції за смаком, перемішати і прибрати в холодильник на півгодини.
  4. Духовку розігріти до 180°С.
  5. Розділити фарш на 6 рівних частин, сформувати з кожної "гніздо", викласти на деко, застелене фольгою, і запікати протягом 25-30 хвилин.
  6. "Гнізда" посипати сиром, вбити в кожне по 2 перепелиних яйця і повернути в духовку на 5-7 хвилин .
  7. Готову страву за бажанням посипати приправами і прикрасити свіжою зеленню.

Для тих, хто стежить за фігурою, знахідкою буде салат з тунцем, пармезаном і свіжими овочами.

До речі, ласуни, які не можуть собі відмовити в десерті, оцінять танучий у роті смачний мангомісу.

Ті, хто звик вживати на сніданок багато білка, можуть взяти на озброєння сім рецептів страв з використанням яєць.

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