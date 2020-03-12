Чи варто їсти молочку при схудненні: вичерпна відповідь експерта

Молочні і кисломолочні продукти фігурують у раціоні більшості. Теорій щодо них ходить безліч – одні стверджують, що їсти молочні продукти дорослим людям не обов'язково і навіть шкідливо, інші ж вважають подібні міркування дурістю. А як же насправді? Нутриціолог Елена Кален, яка раніше назвала продукти, що провокують голод, розповіла в Instagram, варто вживати молочку при схудненні.

В ранньому дитинстві молоко для нас — єдине джерело їжі. У міру росту організму потреба в молоці зменшується. Змінюється робота кишечника і кількість ферментів, необхідних для розщеплення їжі.

⠀

Молоко містить молочний цукор — лактозу, яку організму необхідно розщепити. Це відбувається за рахунок ферменту — лактази. У маленьких дітей її достатньо і проблем з переварюванням немає, але з віком кількість лактази зменшується. І тоді лактоза в неперетравленому вигляді надходить у товстий кишечник і стає джерелом живлення для бактерій. Це призводить до утворення газів і здуття. Але це тільки одна з причин чому молоко не рекомендується пити дорослим людям.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми найчастіше п'ємо коров'яче молоко. Якщо запитати фермерів, вони вам скажуть, як сильно відрізняється в розмірах теля, що виріс на молоці і без нього, адже коров'яче молоко в своєму складі містить гормон росту. Якщо маленькій дитині гормон росту у великій кількості не зашкодить, то реакція дорослого організму на високий титр гормонів сьогодні до кінця невідома. Ще немає достовірних даних які саме клітини відреагують. Це можуть бути і ракові клітини, і звичайні клітини нашого організму.

⠀

Кисломолочні продукти при виготовленні піддаються процесу бродіння, тому вони засвоюються легше.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Якщо ви вирішили відмовитися від молока, то не забувайте про повноцінне і збалансоване харчування. Щоб забезпечити організм кальцієм, вживайте свіжі фрукти і овочі. Особливо корисні при схудненні зелені овочі, вони містять ще і клітковину. Також в раціоні повинні бути горіхи, сухофрукти, цільнозернові крупи, бобові і морепродукти.

⠀

Звичайно, є і протилежні думки, які стверджують, що молоко корисно і необхідно організму. Ви самі вирішуєте, якої теорії дотримуватися. Головне слухати своє тіло.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Макієнко розкрила правду про модну процедуру детоксу.