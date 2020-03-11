Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Слід бути обережним і поміркованим у їх вживанні

А чи знаєте ви, що є продукти, які загострюють голод? При цьому їх часто радять людям, охочим схуднути, що помітно ускладнить це завдання. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри, на своїй сторінці в Instagram перерахувала продукти харчування, у вживанні яких краще дотримуватися помірності і обережності.

Їжа, яка посилює голод:

Батончики мюслі

Часто люди, що бажають схуднути, замінюють ними солодощі. Сенсу в цьому немає, це теж БУ і в їх складі є цукор. Так само, як і цукерки, вони різко піднімають рівень цукру в крові, а після різкого стрибка цукор різко падає, і людина швидко починає знову відчувати голод.

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Йогурти та смузі

Через легку та рідку текстуру організм не сприймає їх як повноцінну їжу, вони швидко проходять через шлунок, і знову з'являється почуття голоду. Крім того, знежирені йогурти містять в собі багато цукру і штучних добавок. См. пункт 1.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Сухофрукти

Містять чимало калорій і швидко перетравлюються, тому почуття голоду скоро повертається. Краще з'їсти кілька штук, як десерт, після основного прийому їжі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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Яєчний білок

Часто люди, що знижують вагу, уникають яєчного жовтка через його жирність. Насправді яйце – ідеальне поєднання жирів і білків, що відмінно засвоюється організмом і не несе шкоди фігурі, якщо з'їдено з голоду і в достатній кількості. Якщо ви їсте тільки білки, організм не отримує ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, що провокує бажання з'їсти щось ще, щоб заповнити баланс.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Штучні підсолоджувачі

насправді, якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого. Обумовлено це роботою дофамінової системи, як свого роду задоволення і залежність.

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Головне – їжте тоді, коли голодні і стільки, скільки потрібно вашому організму для втамування голоду.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 можливих причин, які заважають Скинути зайву вагу.