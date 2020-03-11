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Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод

Lite » Їжа 11.03.2020 - 14:46
Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Слід бути обережним і поміркованим у їх вживанні

А чи знаєте ви, що є продукти, які загострюють голод? При цьому їх часто радять людям, охочим схуднути, що помітно ускладнить це завдання. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри, на своїй сторінці в Instagram перерахувала продукти харчування, у вживанні яких краще дотримуватися помірності і обережності.

Їжа, яка посилює голод:

Батончики мюслі

Часто люди, що бажають схуднути, замінюють ними солодощі. Сенсу в цьому немає, це теж БУ і в їх складі є цукор. Так само, як і цукерки, вони різко піднімають рівень цукру в крові, а після різкого стрибка цукор різко падає, і людина швидко починає знову відчувати голод.

Йогурти та смузі

Через легку та рідку текстуру організм не сприймає їх як повноцінну їжу, вони швидко проходять через шлунок, і знову з'являється почуття голоду. Крім того, знежирені йогурти містять в собі багато цукру і штучних добавок. См. пункт 1.

Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Сухофрукти

Містять чимало калорій і швидко перетравлюються, тому почуття голоду скоро повертається. Краще з'їсти кілька штук, як десерт, після основного прийому їжі.

Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод

Ілюстративне фото (unsplash.com)


Яєчний білок

Часто люди, що знижують вагу, уникають яєчного жовтка через його жирність. Насправді яйце – ідеальне поєднання жирів і білків, що відмінно засвоюється організмом і не несе шкоди фігурі, якщо з'їдено з голоду і в достатній кількості. Якщо ви їсте тільки білки, організм не отримує ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, що провокує бажання з'їсти щось ще, щоб заповнити баланс.

Візьми на замітку: дієтолог назвала продукти, які загострюють голод

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Штучні підсолоджувачі

насправді, якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого. Обумовлено це роботою дофамінової системи, як свого роду задоволення і залежність.

Головне – їжте тоді, коли голодні і стільки, скільки потрібно вашому організму для втамування голоду.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 можливих причин, які заважають Скинути зайву вагу.

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