Зверни увагу: дієтолог назвала продукти, які не можна поєднувати при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо хочете пострункішати, краще забути про ці поєднання продуктів

Деякі продукти особливо шкідливі для фігури, якщо вживати їх разом. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка поділилася раніше правилами організації харчування на день, на своїй сторінці в Instagram розповіла, яких "небезпечних сполучень" відомих усім продуктів не повинно бути в меню тих, що худнуть.

Топ-5 шкідливих поєднань:

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Кава + солодощі

Їжа, спожита разом з кавою, всмоктується вдвічі швидше за рахунок виділення хлорогенової кислоти і кофеїну. А солодощі до кави викликають пік виділення інсуліну. Клітини швидко поглинають глюкозу і просять ще, виникає відчуття голоду, при повторі інсуліну виробляється надто багато. У підсумку инсулін "відправляє" зайву глюкозу в "жирове депо" на талію та стегна.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Бобові + м'ясо, риба, птиця

Часто ферменти підшлункової просто не розщеплюють клітковину бобових, і виникає здуття живота. В результаті їжа погано перетравлюється, евакуюється і утворюються поклади в кишечнику з неперетравленої їжі. В гіршому випадку ця їжа починає гнити, виникають запори, дисбіоз.

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Шоколад і яйце

У цьому поєднанні підвищиться рівень глюкози і холестерину, він буде на піку. Інсулін виділиться при цьому в достатній кількості, щоб відправити зайвий жир в ті місця, де ви йому не зрадієте.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Картопля + м'ясо

Картопляний крохмаль на тлі білка буде викликати здуття живота. На білок м'яса буде виділятися фермент пепсин і соляна кислота, а на вуглевод картоплі - амілаза слини і альфа-амілаза підшлункової залози. Це дуже різні середовища і Ph у даних ферментів. Практичніше не поєднувати картоплю з м'ясом взагалі. На жаль.

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Кондитерські вироби + горіхи

При такому поєднанні підшлунковій доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб засвоїти рослинний білок горіхів, насичені жири і вуглеводи з солодощів. Вона викидає велику кількість інсуліну, який швиденько відкладає зайву глюкозу "про запас".



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова розвінчала популярний міф про продукти, від яких товстіють.