ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога

Lite » Їжа 07.02.2020 - 15:42
Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася корисним списком

Дієтологи стверджують, що наше здоров'я, молодість і краса на 75% залежать від харчування. Але які ж продукти - рекордсмени для молодості? Нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, які продукти допоможуть вам виглядати молодше.

Список продуктів для омолодження від експерта:

1. Лохина - ягода антиоксидант, що допомагає роботі мозку і зростанню корисної мікробіоти, знижує холестерин і вирівнює обмінні процеси.

2. Брокколі - впевнена, ви не раз чули про цей суперфуд. Сприяє детоксикації, знижує ризик розвитку онкологічних захворювань, а ще в ній багато кальцію. рекомендую їсти 3-4 рази на тиждень.

Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Зелений чай знижує пухлинні процеси і ризик інсульту, при деяких захворюваннях рекомендую до 1 літра в день, але пам'ятаємо про якість чаю. Рятує від раку, пухлин, знижує холестерин і навіть сприяє схудненню.

4. Жирна риба містить омега-3 кислоти - ви ж знаєте, що вона знижує пухлинні процеси, покращує пам'ять, знижує поганий холестерин і підтримує клітинні мембрани?

Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Шоколад. Але чур гіркий, не менше 85% какао бобів. До 30 грам на день у першій половині дня буде покращувати настрій, знижувати стрес, допомагати концентрації уваги і захищати мозок від старіння.


6. Чудове оливкове масло. Джерело корисних жирних кислот. Нормалізує гормональний фон, містить вітаміни А,Е. використовується в середземноморській дієті. якої дотримується більшість лікарів і вважає її найбільш збалансованою. Не даром на Сардинії живуть довгожителі.

Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Овочі - необхідні всім і є в будь-якій дієті. Овочі містять волокна - клітковину, яка допомагає рости нашої корисної микробиоте. Чим різноманітніше овочева тарілка - тим ширший склад мікробіома, краще самопочуття, імунітет, стан шкіри. До речі, наш настрій теж залежить від неї. Якщо ви млява, дратівлива і зла - саме час урізноманітнити дієту.

8. Спеції. Думаю всі вже чули про куркумін, часник і багато іншого. Спеції здатні знижувати запалення в організмі, підтримувати зростання мікробіоти, а ще є антиоксидантами.

Ще раз повторю, що їжа - наше ліки. Важливо вибирати якісні продукти, правильно їх поєднувати і розподіляти протягом дня.

Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.

Як схуднути до весни без дієт: нутриціолог перерахувала топ-5 кроків Зверни увагу: дієтолог назвала продукти, які не можна поєднувати при схудненні
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся