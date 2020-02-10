Топ-5 базових принципів правильного живлення: під силу кожному

Експерт розповіла про оптимальні інтервали між прийомами їжі
Правильне харчування – це не просто запорука стрункості і гарного самопочуття, але ще і здоров'я і довголіття. Варто пам'ятати, що усвідомлений підхід до прийому їжі – це спосіб життя, а не тимчасові заходи. Дієтолог Лора Філіппова, яка назвала топ-7 причин відмовитися від солодощів, в Instagram перерахувала топ-5 базових принципів правильного харчування.
ПХ - правильне харчування - це спосіб життя, а не тимчасова дієта. І це не суворі обмеження, не крайності в бік орторексії, а розумний і здоровий підхід до свого здоров'я, харчування і тілу. ПХ - це любов до себе і усвідомленість у своєму виборі.
Топ-5 базових принципів здорового харчування:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також дієтолог розповіла про те, якими повинні бути ідеальні інтервали між прийомами їжі і чому:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз навчила, як не зірватися в процесі схуднення.