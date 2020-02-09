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Як не зірватися при схудненні: лайфхаки від дієтолога

Lite » Їжа 09.02.2020 - 16:23
Як не зірватися при схудненні: лайфхаки від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася порадами, які допоможуть утримати себе в руках

Однією з головних проблем при схудненні є харчові зриви, коли ви не можете втриматися і наїдаєтеся шкідливої їжі. Дієтолог Вікторія Кляуз, яка раніше розповіла, чим можна замінити шкідливу їжу, на своїй сторінці в Instagram поділилася корисними лайфхаками, які допоможуть дотримуватися наміченого курсу і тримати себе в руках.

Поради експерта від зривів:

Домашні запаси

"Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то (до кінця п'єси)
вона має вистрілити" - з шкідливою їжею те ж саме. Якщо в морозилці лежить півпачки морозива, яке "шкода викинути", воно буде з'їдено! А тепер порахуйте, скільки часу і грошей ви витратите на "спалювання" цих калорій? -набагато більше вартості пачки морозива! Безжально прибирайте все шкідливе, а якщо захочеться - доведеться докласти зусилля і пройтися до найближчого магазину.

Як не зірватися при схудненні: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Порожній холодильник

Якщо вдома їсти нічого, а на приготування піде година, то велика ймовірність повечеряти в найближчому фастфуді. Намагайтеся, щоб у вас завжди були заготовки або продукти, з яких можна приготувати вечерю за 15 хв. Коли ви готуєте фарш/розрізаєте рибу або варите бульйон - відправте частину в морозилку.


Ресторан

Якщо ви голодні, а зустріч буде довгою, не обмежуйтеся легким салатом.
Ситість не настане, а до кінця вечора ви "зірветеся" на десерт. Набагато правильніше вибрати основне м'ясне/рибне блюдо і забути про десерт. Іноді і в дитячому меню можна знайти хороші варіанти обіду.

Як не зірватися при схудненні: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Найважливіші 20хв!

Ситість настає протягом 15-20хв після їжі. Ось саме в ці 20хв більшість наїдає непотрібні калорії, і часто - з солодощів. Тому, поївши, завжди вичікуйте паузу - через 15 хв про їжу вже не згадаєте.

Як не зірватися при схудненні: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

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