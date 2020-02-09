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Как не сорваться при похудении: лайфхаки от диетолога

Lite » Еда 09.02.2020 - 16:23
Как не сорваться при похудении: лайфхаки от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась советами, которые помогут удержать себя в руках

Одной из главных проблем при похудении являются пищевые срывы, когда вы не можете удержаться и наедаетесь вредной пищи. Диетолог Виктория Кляуз, которая ранее рассказала, чем можно заменить вредную еду, на своей странице в Instagram поделилась полезными лайфхаками, которые помогут придерживаться намеченного курса и держать себя в руках.

Советы эксперта от срывов:

Домашние запасы

"Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы)
оно должно выстрелить" - с вредной едой то же самое. Если в морозилке лежит полпачки мороженого, которое "жалко выбросить", оно будет съедено! А теперь посчитайте, сколько времени и денег вы потратите на "сжигание" этих калорий? -гораздо больше стоимости пачки мороженого! Безжалостно убирайте все вредное, а если захочется - придется приложить усилие и пройтись к ближайшему магазину.

Как не сорваться при похудении: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пустой холодильник

Если дома есть нечего, а на готовку уйдет час, то велика вероятность поужинать в ближайшем фастфуде. Старайтесь, чтоб у вас всегда были заготовки или продукты, из которых можно приготовить ужин за 15 мин. Когда вы готовите фарш/разделываете рыбу или варите бульон - отправьте часть в морозилку.


Ресторан

Если вы голодны, а встреча будет долгой, не ограничивайтесь легким салатом.
Сытость не наступит, а к концу вечера вы "сорветесь" на десерт. Гораздо правильнее выбрать основное мясное/рыбное блюдо и забыть о десерте. Иногда и в детском меню можно найти хорошие варианты обеда.

Как не сорваться при похудении: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Самые важные 20мин!

Сытость наступает в течение 15-20мин после еды. Вот именно в эти 20мин большинство наедает ненужные калории, и часто - из сладостей. Поэтому, поев, всегда выжидайте паузу - через 15 мин о еде уже не вспомните.

Как не сорваться при похудении: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Кристина Лобановская раскрыла простое правило контроля питания за столом.

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