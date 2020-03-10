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Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек

Lite » Еда 10.03.2020 - 12:38
Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как не отказываться от сладостей без риска для фигуры

Тяга к сладкому в период похудения не просто не стихает, а становиться еще сильнее. Изменения рациона, режима и системы питания – своеобразный стресс для организма, а для сладкоежек и вовсе проверка силы воли. Но есть и хорошие новости – отказываться от сладостей вовсе не обязательно, достаточно выполнить всего два условия и спокойно есть десерт. Диетолог Ева Шишова, которая ранее научила выбирать шоколад, рассказала в Instagram об основных правилах употребления сладкого.

Если вам говорят, что на каком-то методе похудения вам что-то нельзя, запомните – врут и ничего не понимают в питании.

Запретить тот или иной продукт вам может только лечащий врач по показаниям анализов, либо при постановке диагноза. Все, больше никто! Запомните это, пожалуйста!

Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы убираете из рациона свой самый любимый продукт, рано или поздно, это грозит вам срывом.

Сладкое можно и даже нужно есть, если вы его любите, но соблюдая 2 условия:

  1. Мера
  2. Качество

Мера — любая не очень полезная еда должна занимать не более 10-20 % вашего суточного рациона, и, желательно, не каждый день.

Пример: норма 1500 ккал - 10-20% это 150-300 ккал в сутки (не каждый день).

Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Естественно, чем меньше калорий будет занимать такая еда, тем лучше и быстрее будет идти процесс к идеальному телу, но если вы чувствуете, что не можете продолжать программу питания без "любимой, вредной" еды, то лучше пойти на такой компромисс.

Качество — ваша задача, все продукты, которые вызывают у вас сомнения (можно их или нельзя), заменить на более полезные. Список полезных продуктов:

  • сухофрукты
  • фрукты
  • горький шоколад
  • зефир/пастила
  • мед/сгущенное молоко/низкокалорийный джем
  • домашние конфеты
  • домашние фруктово-йогуртовые десерты
  • домашние фруктово-ягодные желе

Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 возможных причин, которые мешаю Сбросить лишний вес.

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