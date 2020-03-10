Как есть сладкое и не поправиться: диетолог назвала два условия для худеющих сладкоежек

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как не отказываться от сладостей без риска для фигуры

Тяга к сладкому в период похудения не просто не стихает, а становиться еще сильнее. Изменения рациона, режима и системы питания – своеобразный стресс для организма, а для сладкоежек и вовсе проверка силы воли. Но есть и хорошие новости – отказываться от сладостей вовсе не обязательно, достаточно выполнить всего два условия и спокойно есть десерт. Диетолог Ева Шишова, которая ранее научила выбирать шоколад, рассказала в Instagram об основных правилах употребления сладкого.

Если вам говорят, что на каком-то методе похудения вам что-то нельзя, запомните – врут и ничего не понимают в питании.

Запретить тот или иной продукт вам может только лечащий врач по показаниям анализов, либо при постановке диагноза. Все, больше никто! Запомните это, пожалуйста!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы убираете из рациона свой самый любимый продукт, рано или поздно, это грозит вам срывом.



Сладкое можно и даже нужно есть, если вы его любите, но соблюдая 2 условия:

Мера Качество

Мера — любая не очень полезная еда должна занимать не более 10-20 % вашего суточного рациона, и, желательно, не каждый день.

Пример: норма 1500 ккал - 10-20% это 150-300 ккал в сутки (не каждый день).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Естественно, чем меньше калорий будет занимать такая еда, тем лучше и быстрее будет идти процесс к идеальному телу, но если вы чувствуете, что не можете продолжать программу питания без "любимой, вредной" еды, то лучше пойти на такой компромисс.

Качество — ваша задача, все продукты, которые вызывают у вас сомнения (можно их или нельзя), заменить на более полезные. Список полезных продуктов:

сухофрукты

фрукты

горький шоколад

зефир/пастила

мед/сгущенное молоко/низкокалорийный джем

домашние конфеты

домашние фруктово-йогуртовые десерты

домашние фруктово-ягодные желе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 возможных причин, которые мешаю Сбросить лишний вес.