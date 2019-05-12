Сяюча і здорова шкіра: дієтолог перерахувала продукти для краси

Гарна, чиста, рівна, сяюча і здорова шкіра – мрія будь-якої дівчини незалежно від віку. Б'юті-індустрія стоїть на сторожі молодості і привабливого зовнішнього вигляду, але всім добре відомо, що справжня краса йде зсередини. Такої думки дотримується і професійний дієтолог Світлана Нікітчук. В Instagram вона назвала топ продуктів для ідеальної шкіри.

За словами експерта, куди ефективніше впливати на клітини шкіри зсередини правильним харчуванням, а зовні - використовуючи крему і косметику. Вона відзначає, що для цього в меню повинні збалансовано поєднуватися білки, жири і вуглеводи, а також були присутні вітаміни і мікроелементи в достатній кількості.

Дієтолог склала список продуктів, необхідних для поліпшення стану шкіри:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фрукти, ягоди, овочі, зелень багаті клітковиною, вітамінами B і С. Помаранчеві і червоні плоди попереджають недостатність бета-каротину і вітаміну A. Авокадо і банани — меланіну. Хурма, зелені яблука і гранати — гемоглобіну. Корисні як у свіжому, так і в замороженому, сушеному, відварному, запеченому вигляді.

Горіхи — джерело Омега-3, меланіну, вітамінів Н і Є. Достатньо зовсім невеликої порції в день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цільнозернові крупи, макарони з твердих сортів пшениці, бурий нешліфований рис, чорний хліб, хліб з висівками — головні джерела клітковини і вітаміну B.

Риба і морепродукти забезпечать організм білком, меланіном, цинком, вітаміном B і кислотами Омега-3.

Нежирне м'ясо, яловича і свиняча печінка також багаті білком, а ще залізом, вітамінами A і Н.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кисломолочні продукти (у тому числі сир і сир) славляться вмістом кальцію і корисного білка.

Дуже важлива для організму вода: вона допомагає відновити шкіру, повернути їй гладкість і пружність, уникнути лущення. Для поліпшення обмінних процесів в організмі радять щодня випивати 1,5–2 літра води (з розрахунку 30 мл на кілограм ваги).

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