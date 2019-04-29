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Шоколад при схудненні: дієтолог перерахувала плюси ласощів

Lite » Їжа 29.04.2019 - 08:52
Шоколад при схудненні: дієтолог перерахувала плюси ласощів
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт пояснила, чому варто їсти гіркий шоколад

Гіркий шоколад – саме той продукт, який має масу позитивних властивостей. Його можна вживати при схудненні і навіть отримати величезну користь для організму. Про це на сторінці Instagram розповіла дієтолог Марина Мороз.

У складі натурального чорного шоколаду є корисні речовини, які допомагають правильно функціонувати органам і системам. Крім того, продукт містить велику кількість магнію, а також вітамінів В1 і В2.

Шоколад є джерелом теоброміну, що має стимулюючий вплив на серцевий м'яз та нервову систему. Але, в цьому теобромін поступається кофеїну в десять разів.

Шоколад при схудненні: дієтолог перерахувала плюси ласощів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Зміст липопротеиновых з'єднань високої щільності дозволяє нормалізувати баланс холестерину. Стимулюється робота кишкового тракту.

Гіркий чорний шоколад зменшує ризик розвитку резистентності до інсуліну. Саме резистентність до інсуліну є причиною набору зайвої ваги аж до розвитку ожиріння.⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀

Кишкова мікрофлора людини, насамперед Bifidobacterium, чудово ферментує катехін і епікатехін і перетворює їх на молекули, що мають значну протизапальну активність.

Шоколад при схудненні: дієтолог перерахувала плюси ласощів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Чорний шоколад знижує стрес. Шоколад (все ті ж самі флавоноли в його складі) являє собою один з небагатьох продуктів харчування, що володіють протівотревожною активністю.

Виявилося, що багато виробників ласощі усувають з шоколаду флавоноли, які багато в чому і визначають його користь, але мають гіркий смак. Це допомагає покращити смакові характеристики, але роблять продукт практично некорисним.

До таких хитрощів вдаються не тільки виробники солодкого молочного шоколаду, який до корисних продуктів харчування не має ніякого відношення, але і ті, хто виробляє чорний шоколад. Тому якщо ви їсте шоколад, щоб поправити здоров'я, пам'ятайте, що при схудненні корисний тільки гіркий шоколад.

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