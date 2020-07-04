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Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні

Lite » Їжа 04.07.2020 - 08:39
Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, кому треба бути обережним з сезонними ягодами

Літо – урожайне час на ягоди і фрукти, тому так хочеться поласувати ними вдосталь, адже сезонні продукти швидко відходять, а чекати їх доведеться потім цілий рік. Але не варто налягати на прирдні солодощі, нехай в них і криється вітамінна бомба. Про те, чому і кому слід бути обережними з ягодами розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Ягоди - сезонні локальні суперфуди. Тут і вітаміни, і мінерали, і антиоксиданти, і клітковина і т. д. і т. д. Але це не означає, що їх треба їсти кілограмами і відрами. Все добре, коли в міру, тільки міра у кожного своя. Для кого-то 200 гр, для когось менше. Чому так? ⠀

Вся справа в тому, що у всіх плюсах сезонних ягід, криється один хитрий компонент – фруктоза. Саме вона робить ягоди особливо смачними, солодкими і буває сам не помічаєш, як кілограм черешні магічно зник. І ніби наївся, але немає, почуття голоду змушує шукати інше джерело ситості. Ось вам і перший "сюрприз" від фруктози, точніше її надлишку.

Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фруктоза гальмує вироблення лептину (гормон регулятора апетиту) у результаті мозок не може послати вам сигнал про насичення. Не буду демонізувати фруктозу в ягодах, її там менше ніж у фруктах, але певний дозозалежний ефект вона все ж таки має! ⠀

Другий "сюрприз" - зайва вага. Ягоди і зайва вага, здавалося б, як? Знову ж таки, все індивідуально. Все залежить від метаболічної та клінічної картини людини. Щоб стрілка ваг не засмучувала, достатньо враховувати гликемическую навантаження ягід.

Кожен продукт і ягоди, в тому числі мають глікемічний індекс, це той час, який потрібно організму на розщеплення і переробку продукту в глюкозу – джерело енергії. Чим індекс вище, тим швидше розщеплюється продукт. Все зайве відладжується і трансформується в тригліцериди (вільні жирні кислоти).

Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні

Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні

Сезонні суперфуди: дієтолог розкрила правду про вживання ягід при схудненні

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Раніше дієтолог Альбіна Коміссарова розкрила всю правду про "безпечні" дієтичні десерти.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
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