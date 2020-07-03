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Насолода без наслідків? Дієтолог розкрила всю правду про дієтичні десерти

Lite » Їжа 03.07.2020 - 15:35
Насолода без наслідків? Дієтолог розкрила всю правду про дієтичні десерти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чи існують пх-десерти

Коли тяга до солодкого стає практично нездоланною, посуваючи на задній план думки про дієту, а розум намагається взяти гору над бажанням, погляд сам потрапить у бік дієтичних пп-деесертов. Але чи так вони нешкідливі, як прийнято вважати, чи це всього лише міф? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Дієтичних десертів не існує! В іншому, як і дієтичних продуктів не існує, все це грамотний маркетинг. Але як же так? Для початку поміркуємо з вами, як відбувається процес зниження ваги. З точки зору фізики, ми витрачаємо більше енергії, ніж споживаємо. Тому у нас є певна кількість калорій, яке ми можемо споживати і будемо знижувати вагу.

Чи означає це, що можна в цю калорійність вписати що завгодно і худнути? Так! Якщо ви будете є один шоколад або одні макарони, ви теж схуднете. Ця думка важлива, щоб зрозуміти, Немає шкідливих продуктів або продуктів, від яких набирають вагу.

Насолода без наслідків? Дієтолог розкрила всю правду про дієтичні десерти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так чому ж не є один шоколад з морозивом? Тому що схуднути легко, але зробити це потрібно з турботою про здоров'я. А нашому організму потрібні білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, клітковина і тд. Тому ми будуємо раціон за певними правилами, які задовольняють потреби нашого організму.

Що стосується доданого цукру, він може бути до 5-10% від нашого раціону. Можна чи не є цукор взагалі? Це чудово, можна! Але якщо ви вживаєте допустиму норму це теж чудово і теж можна. Рішення за вами!

Насолода без наслідків? Дієтолог розкрила всю правду про дієтичні десерти
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виходячи з модної нині демонізації цукру, виробники створюють "дієтичні десерти". Що в результаті?

  • замінюють цукор на сиропи топінамбура та інше, в результаті це той же цукор;
  • роблять десерт на цукрозамінники, почуття безпеки дає нам можливість з'їсти більше. Адже Снікерс 250 ккал - це жах, а протеїновий батончик 270 ккал - це корисно;
  • роблять десерт без цукру або з малою часткою цукру (в ідеалі). Ми розуміємо, що це десерт, усвідомлюємо, їмо помірно і отримуємо задоволення від смачної їжі, а не створеної з висівок і сахзама.

До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла, як вибрати максимально корисний хліб для тих, хто худне.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
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