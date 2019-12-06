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Що з'їсти перед сном: дієтолог розповіла, як перехитрити вечірнє почуття голоду

Lite » Їжа 06.12.2019 - 14:57
Що з'їсти перед сном: дієтолог розповіла, як перехитрити вечірнє почуття голоду
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як організувати харчування і уникнути вечірньої обжерливості

Вечеря – самий непросто прийом їжі для тих, хто худне, адже так хочеться пожувати щось перед сном і лягати спати на голодний шлунок. Але як уникнути вечірніх нападів обжерливості і не влаштовувати нічні перекуси? Про те, якою повинна бути ідеальна вечеря розповіла дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше озвучила меню для красивої шкіри. На сторінці Instagram вона розповіла, як організувати харчування, щоб у вечірній час забути про голод.

Що поїсти перед сном або чим перекусити після вечері? Отже, правильна відповідь: нічим! Максимум - вода/трав'яний чай.

Але як зробити так, щоб питання "що їсти після вечері" відпало саме собою. Потрібно просто усунути причину такого "голоду".

Їх зазвичай 2:

  • рання вечеря
  • легка вечеря

Що з'їсти перед сном: дієтолог розповіла, як перехитрити вечірнє почуття голоду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Розбираємо по порядку:

1. Їсти після 18.00 можна і навіть потрібно всім, хто лягає спати пізніше 22.00! Вечеряйте сміливо за 4 години до сну, але не пізніше 20.30.

2. Вечеряти потрібно і голоду бути не повинно. Сміливо робіть всілякі овочеві страви + тваринний білок/рослинний, не забуваючи і про рослинні жири. Приклад вечері: запечені овочі, зелений салат з олією і котлети з індички.

Що з'їсти перед сном: дієтолог розповіла, як перехитрити вечірнє почуття голоду
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Інші причини голоду після вечері:
- незбалансований день (великі інтервали між прийомами їжі або навпаки, занадто мало/багато складних вуглеводів, багато простих вуглеводів, немає "солодкого смаку", надлишок білка, недостача жирів)
- пропуск обіду/обід без вуглеводів
- невірний початок дня (з кавою або десертом, наприклад)
- низькокалорійний раціон в цілому
- емоційне "вигорання"

Гормональні порушення/захворювання/психологічні причини, але це вже інша історія

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