Що з'їсти перед сном: дієтолог розповіла, як перехитрити вечірнє почуття голоду

Експерт розповіла, як організувати харчування і уникнути вечірньої обжерливості
Вечеря – самий непросто прийом їжі для тих, хто худне, адже так хочеться пожувати щось перед сном і лягати спати на голодний шлунок. Але як уникнути вечірніх нападів обжерливості і не влаштовувати нічні перекуси? Про те, якою повинна бути ідеальна вечеря розповіла дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше озвучила меню для красивої шкіри. На сторінці Instagram вона розповіла, як організувати харчування, щоб у вечірній час забути про голод.
Що поїсти перед сном або чим перекусити після вечері? Отже, правильна відповідь: нічим! Максимум - вода/трав'яний чай.
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Але як зробити так, щоб питання "що їсти після вечері" відпало саме собою. Потрібно просто усунути причину такого "голоду".
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Їх зазвичай 2:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Розбираємо по порядку:
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1. Їсти після 18.00 можна і навіть потрібно всім, хто лягає спати пізніше 22.00! Вечеряйте сміливо за 4 години до сну, але не пізніше 20.30.
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2. Вечеряти потрібно і голоду бути не повинно. Сміливо робіть всілякі овочеві страви + тваринний білок/рослинний, не забуваючи і про рослинні жири. Приклад вечері: запечені овочі, зелений салат з олією і котлети з індички.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Інші причини голоду після вечері:
- незбалансований день (великі інтервали між прийомами їжі або навпаки, занадто мало/багато складних вуглеводів, багато простих вуглеводів, немає "солодкого смаку", надлишок білка, недостача жирів)
- пропуск обіду/обід без вуглеводів
- невірний початок дня (з кавою або десертом, наприклад)
- низькокалорійний раціон в цілому
- емоційне "вигорання"
Гормональні порушення/захворювання/психологічні причини, але це вже інша історія
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