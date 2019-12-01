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Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні

Lite » Їжа 01.12.2019 - 08:37
Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала здорові аналоги шкідливих для шкіри продуктів

Красива і сяюча зсередини шкіра – мрія представниць прекрасної статі зі всього світу. Не секрет, що квітучий зовнішній вигляд безпосередньо пов'язаний з харчуванням. Список продуктів-ворогів здорової шкіри комусь здається занадто суворим, а виключити деякі з них багатьом не під силу, але навіщо йти на крайнощі, якщо "заборонку" можна замінити на не менш смачний, але більш корисний варіант? Дієтолог Наталія Макієнко представила на сторінці Instagram свій список корисних страв-замінників, які допоможуть без стресу для організму перейти на меню для красивої шкіри.

Що їсти для гарної шкіри? Все не можна, все виключили, а чим харчуватися і як себе тішити? Якщо неможливо виключити щось - замініть.

На що замінити:

Коров'яче молоко. Тут все просто: на рослинне. Можна знайти гарне кокосове, вівсяне, горіхове в магазині або за 5 хвилин зробити вдома з будь-якого горіха, насіння, насіння або крупи. Наприклад, замочуєте горіхи на ніч і вранці робите пюре блендером з водою, спеціями, медом і т. д.

Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кава. Тут важливий момент - виключати зовсім не потрібно, а тільки скоротити. "Кавоманам" припустимо залишити 1 чашку в день, якщо раніше було 2 і більше.

Жовті сири (російський, маасдам, наприклад), плавлені сири і сирки. Замінюйте на білі сири (моцарела, рікотта, буратта, козячі сири) або сир не менше 5% жирності.

Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Смажена в олії їжа. Замінюємо на запечену, смажену "на воді", приготовану на пару, на грилі, тушковану, варену і т. д.

Червоне м'ясо і субпродукти (печінку і т. д.). Замінюємо на індичку, яйця, рибу, морепродукти.

Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вироби з борошна вищого сорту. Замінюємо на борошно з полби, рисове борошно, гречане і т. д.

Рафінований білий цукор і продукти, які його містять. Краще всього замінити на кокосовий цукор і кленовий сироп, по можливості.

Меню для ідеальної шкіри: замінюємо шкідливі продукти на корисні і смачні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білий круглозерний рис. Замінюємо на коричневий (бурий), червоний або, в крайньому випадку, білий довгозернистий.

Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкиа розповіла, чи варто виключати сніданок перед ранковим тренуванням.

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