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Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода

Lite » Еда 06.12.2019 - 14:57
Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как организовать питание и избежать вечернего обжорства

Ужин – самый непросто прием пищи для худеющих, ведь так хочется пожевать что-то перед сном и ложиться в постель на голодный желудок. Но как избежать вечерних приступов обжорства и не устаивать ночные перекусы? О том, каким должен быть идеальный ужин рассказала диетолог Наталья Макиенко, которая ранее озвучила меню для красивой кожи. На странице в Instagram она рассказала, как организовать питание, чтобы в вечернее время забыть о голоде.

Что поесть перед сном или чем перекусить после ужина? Итак, правильный ответ: ничем! Максимум - вода/травяной чай.

Но как сделать так, чтобы вопрос "что есть после ужина" отпал сам собой. Нужно просто устранить причину такого "голода".

Их обычно 2:

  • ранний ужин
  • легкий ужин

Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Разбираем по порядку:

1. Есть после 18.00 можно и даже нужно всем, кто ложиться спать позднее 22.00! Ужинайте смело за 4 часа до сна, но не позднее 20.30.

2. Ужинать нужно и голода быть не должно. Смело делайте всевозможные овощные блюда + животный белок/растительный, не забывая и о растительных жирах. Пример ужина: запеченные овощи, зеленый салат с маслом и котлеты из индейки.

Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Другие причины голода после ужина:
- несбалансированный день (большие интервалы между приемами пищи или наоборот, слишком мало/много сложных углеводов, много простых углеводов, нет "сладкого вкуса", переизбыток белка, недостаток жиров)
- пропуск обеда/обед без углеводов
- неверное начало дня (с кофе или десерта, например)
- низкокалорийный рацион в целом
- эмоциональное "выгорание"

Гормональные нарушения/заболевания/психологические причины, но это уже другая история

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о популярном продукте майонезе.

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