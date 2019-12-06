Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода

Эксперт рассказала, как организовать питание и избежать вечернего обжорства
Ужин – самый непросто прием пищи для худеющих, ведь так хочется пожевать что-то перед сном и ложиться в постель на голодный желудок. Но как избежать вечерних приступов обжорства и не устаивать ночные перекусы? О том, каким должен быть идеальный ужин рассказала диетолог Наталья Макиенко, которая ранее озвучила меню для красивой кожи. На странице в Instagram она рассказала, как организовать питание, чтобы в вечернее время забыть о голоде.
Что поесть перед сном или чем перекусить после ужина? Итак, правильный ответ: ничем! Максимум - вода/травяной чай.
⠀
Но как сделать так, чтобы вопрос "что есть после ужина" отпал сам собой. Нужно просто устранить причину такого "голода".
⠀
Их обычно 2:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Разбираем по порядку:
⠀
1. Есть после 18.00 можно и даже нужно всем, кто ложиться спать позднее 22.00! Ужинайте смело за 4 часа до сна, но не позднее 20.30.
⠀
2. Ужинать нужно и голода быть не должно. Смело делайте всевозможные овощные блюда + животный белок/растительный, не забывая и о растительных жирах. Пример ужина: запеченные овощи, зеленый салат с маслом и котлеты из индейки.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3. Другие причины голода после ужина:
- несбалансированный день (большие интервалы между приемами пищи или наоборот, слишком мало/много сложных углеводов, много простых углеводов, нет "сладкого вкуса", переизбыток белка, недостаток жиров)
- пропуск обеда/обед без углеводов
- неверное начало дня (с кофе или десерта, например)
- низкокалорийный рацион в целом
- эмоциональное "выгорание"
Гормональные нарушения/заболевания/психологические причины, но это уже другая история
Кстати, диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о популярном продукте майонезе.