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Як знизити калорії у вашому раціоні: дієтолог поділилася секретами

Lite » Їжа 03.12.2019 - 15:39
Як знизити калорії у вашому раціоні: дієтолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розкрила кілька корисних хитрощів для тих, що худнуть

Деякі жінки не хочуть займатися своєю вагою тільки тому, що їх лякає підрахунок калорій. Їм здається, що це так складно, і вони ніяк не розберуться. Вони плачуть, скаржаться на здоров'я, яке вже неабияк підірвано зайвими кг, але ніяк пересилити цей страх не можуть. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними хитрощами, які допоможуть зменшити споживання калорій без утомливих підрахунків.

Експерт зазначила, що калорії необхідно рахувати тільки на початку, коли перебудовуємо наші харчові звички. Потім ви все самі визначаєте "на око", і навіть інтуїтивно відчуваєте, що потрібно, скільки і коли їсти і пити.

Як знижувати калораж без всякого підрахунку калорій:

1. Більше овочів. Замініть половину гарніру (каші, макарони, картопля – вуглеводи) овочами (салати, зелень, і будь-які овочі, крім буряка, моркви). Вони об'ємні, займуть більше місця в шлунку, містять клітковину, що важливо для гарної роботи кишечника. Їжа вийде менш калорійною, але більш ситною.

Як знизити калорії у вашому раціоні: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Молочні продукти невеликої жирності. Якщо ви нормально переносите молочку, віддавайте перевагу продуктам з низькою жирністю. Відмовтеся від глазурованих сирків. Це вже не просто сир в шоколаді, а повноцінний висококалорійний десерт. Вибирайте сир 2-5% жирності.

3. Дієтичне м'ясо. Телятина, індичка, курка, кролик – дієтичне м'ясо. В ньому менше жиру і більше білка. Воно дасть більше ситості і принесе більше користі м'язам. І в ньому менше калорій.

Як знизити калорії у вашому раціоні: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)


4. Розпилювач для масла. В 1 чайній ложці рослинного масла приблизно 45 ккал. Але ми про це постійно забуваємо, не враховуємо ці калорії. Рекомендую використовувати розпилювач для масла. Буквально 2 пшики на сковороду, і страва буде готуватися точно також, як і раніше, тільки з меншою кількістю масла. 3г масла і 30г масла – погодьтеся, є різниця. І плюс - це економно. Можна використовувати сковорідки з антипригарним покриттям, це ще більше допоможе знизити кількість масла у вашому раціоні.

5. Яєчні білки. Готувати омлет можна з меншою кількістю жовтків, використовуючи більше білків. 1-2 жовтка буде достатньо.

Як знизити калорії у вашому раціоні: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Читайте ще поради дієтолога в фотогалереї.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Єлькіна озвучила назви продуктів, які підбадьорять не гірше кави.

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