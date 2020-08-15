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Збалансоване харчування: дієтолог розповіла про ази

Субота 15 серпня 2020 08:37
Збалансоване харчування: дієтолог розповіла про ази
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Фахівець розповіла, з чого складається збалансований раціон

Що означає харчуватися повноцінно і збалансовано? Як створити здоровий вітамінний раціон, який забезпечить організм усім необхідним і при цьому урізноманітнити меню? На ці питання відповіла дієтолог Лора Філіппова.

Харчуватися збалансовано - це означає, що у вашій тарілці повинні бути в балансі:

  • і білки,
  • жири,
  • і вуглеводи.

В різних пропорціях в залежності від часу прийому їжі, ваших цілей і ще інших факторів. Але повинні бути. Чим більше розмаїття, тим більше шансів у вашого організму зібрати всі корисні і потрібні йому нутрієнти.

Збалансоване харчування: дієтолог розповіла про ази

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми здатні перетравлювати за раз різні види їжі одночасно! Приклад "нудного" сніданку: каша і капуста

Приклад "радісного" сніданок: каша, капуста свіжа, капуста квашена, шматочок авокадо, зелень, помідор, сир.

Овочевий гарнір - прекрасний привід для прояву фантазії! Це можуть бути свіжі овочі та зелень + трохи морської або квашеної капусти + запечена гарбуз або буряк + овочі гриль або запечені + відварні або на пару — одночасно в рамках порції!

Харчуйтеся різноманітно! Це і смачно, і красиво, і корисно! Створення красивої тарілки з їжею - це дуже корисно і цікаво.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахірко запропонувала топ-5 варіантів корисних гарнірів для зниження ваги.

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