Як розучитися заїдати стрес: поради дієтолога

Експерт поділилася робочою схемою, яка допоможе не заїдати емоції
Понервували – поголодуйте! Їжа під час неприємної або емоційного розмови, одразу після того, як понервували або випробували сильний емоційний сплеск, і навіть відразу після тренування – шодить, стверджує дієтолог Наталія Макієнко, яка поділилася дієвої схемою, як відучитися заїдати стрес.
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Під час напруження, хвилювання, стрес у нас змінюються життєво важливі показники: частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, частота дихання, температура. Навантаження організму збільшується, і потрібен час для відновлення.
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Спроби порушення гомеостазу (сталості внутрішнього середовища) відбуваються нескінченно, але організм справляється – просто знадобиться час.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Взаємозв'язок стресу і перепадів тиску давно і добре вивчена. Якщо є в напруженому стані, це викликає зміна тонусу судин і підвищення тиску на їх стінки, зростає навантаження на серце. При звуженні судин, як ви розумієте, всі процеси протікають гірше, включаючи роботу мозку і травної системи.
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Ви знаєте, що серцево-судинні захворювання на першому місці з причини смертності в світі? Інсульти, інфаркти через образ життя, через швидкість життя.... Їжа на ходу, на робочому місці, під час напружених зустрічей – ось і результат.
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Що робити? До їжі беріть паузу: вдих-видих, вмилися, заспокоїлися – хоча б 15 хвилин, і можна їсти.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Карантин уповільнив темп, дав можливість зупинитися і озирнутися, але створив ще більшу напругу, і ніхто не перестав їсти і нервувати одночасно... Багато хто навіть під час читання новин їдять.
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Подумайте про це і сповільнюйтесь у нашому шаленому ритмі, хоча б під час перерви на обід.
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Пообіцяйте собі не є за кермом, за комп'ютером, під час читання, відразу після тренування, під час або після неприємних або емоційних (позитивних в тому числі) розмов. Відкладіть все, дайте собі кілька хвилин на відновлення, і приємного апетиту!
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