ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сбалансированное питание: диетолог рассказала об азах

Суббота 15 августа 2020 08:37
Сбалансированное питание: диетолог рассказала об азах
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Специалист рассказала, из чего состоит сбалансированный рацион

Что означает питаться полноценно и сбалансировано? Как создать здоровый витаминный рацион, который обеспечит организм всем необходимым и при этом разнообразить меню? На эти вопросы ответила диетолог Лора Филиппова.

Питаться сбалансированно - это означает, что в вашей тарелке должны быть в балансе:

  • и белки,
  • и жиры,
  • и углеводы.

В разных пропорциях в зависимости от времени приёма пищи, ваших целей и еще других факторов. Но должны быть. Чем больше разнообразия, тем больше шансов у вашего организма собрать все полезные и нужные ему нутриенты.

Сбалансированное питание: диетолог рассказала об азах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы способны переваривать за раз разные виды пищи одновременно! Пример "скучного" завтрака: каша и капуста

Пример "радостного" завтрака: каша, капуста свежая, капуста квашеная, кусочек авокадо, зелень, помидор, сыр.

Овощной гарнир - прекрасный повод для проявления фантазии! Это могут быть свежие овощи и зелень + немного морской или квашеной капусты + запеченная тыква или свекла + овощи гриль или запечённые + отварные или на пару — одновременно в рамках порции!

Питайтесь разнообразно! Это и вкусно, и красиво, и полезно! Создание красивой тарелки с едой - это очень полезно и интересно.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко предложила топ-5 вариантов полезных гарниров для снижения веса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины диетологздоровое питание
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь