Сбалансированное питание: диетолог рассказала об азах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист рассказала, из чего состоит сбалансированный рацион

Что означает питаться полноценно и сбалансировано? Как создать здоровый витаминный рацион, который обеспечит организм всем необходимым и при этом разнообразить меню? На эти вопросы ответила диетолог Лора Филиппова.

Питаться сбалансированно - это означает, что в вашей тарелке должны быть в балансе:

и белки,

и жиры,

и углеводы.

В разных пропорциях в зависимости от времени приёма пищи, ваших целей и еще других факторов. Но должны быть. Чем больше разнообразия, тем больше шансов у вашего организма собрать все полезные и нужные ему нутриенты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы способны переваривать за раз разные виды пищи одновременно! Пример "скучного" завтрака: каша и капуста

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Пример "радостного" завтрака: каша, капуста свежая, капуста квашеная, кусочек авокадо, зелень, помидор, сыр.

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Овощной гарнир - прекрасный повод для проявления фантазии! Это могут быть свежие овощи и зелень + немного морской или квашеной капусты + запеченная тыква или свекла + овощи гриль или запечённые + отварные или на пару — одновременно в рамках порции!

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Питайтесь разнообразно! Это и вкусно, и красиво, и полезно! Создание красивой тарелки с едой - это очень полезно и интересно.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко предложила топ-5 вариантов полезных гарниров для снижения веса.